Μπλε Κέδρος: Από 26 Νοεμβρίου η διανομή προσωρινού μερίσματος €0,1673/μετοχή
18:57 - 18 Νοε 2025

Μπλε Κέδρος: Από 26 Νοεμβρίου η διανομή προσωρινού μερίσματος €0,1673/μετοχή

Η «Μπλε Κέδρος» Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα (Τρίτη, 18/11) ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για το Α΄ Εξάμηνο του 2025, ύψους €0,167337171 ανά μετοχή, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία.

Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί ανέρχεται σε €6,76 εκατ., ενώ η αποκοπή του δικαιώματος θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου 2025 και η πληρωμή θα ξεκινήσει στις 26 Νοεμβρίου 2025 μέσω της Optima Bank.

Η «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη χθεσινή του συνεδρίαση, αποφάσισε, από το σύνολο των κερδών της Εταιρείας Α΄ Εξαμήνου 2025 ύψους €8.169.060 τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού €6.757.500 που αναλογεί σε €0,167337171 ανά μετοχή, εξαιρουμένων 2.117.460 ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η Εταιρεία την παρούσα ημέρα, έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2025 και καθόρισε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Από την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο προσωρινό μέρισμα).

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025 (record date).

Το προσωρινό μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025, μέσω της τράπεζας «Optima Bank Α.Ε.» (πληρώτρια τράπεζα).

