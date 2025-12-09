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TRASTOR: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €95 εκατ.
Ανακοινώσεις
18:29 - 09 Δεκ 2025

TRASTOR: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €95 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η TRASTOR ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως €95 εκατ., με πλήρη κάλυψη από την Eurobank, για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού και τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Η TRASTOR ΑΕΕΑΠ (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 09.12.2025 προχώρησε στη σύναψη Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, συνολικής ονομαστικής αξίας έως €95.000.000, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν.

Η κάλυψη του ομολογιακού δανείου θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία ορίστηκε και ως Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων.

Το κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας, ενώ ποσό έως €71.300.000 θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου, το οποίο στοχεύει στη συνέχιση της ανάπτυξης και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της.

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