Οι τιμές πετρελαίου ενισχύονται παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις σε Ουκρανία και Βενεζουέλα

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Παρασκευή (19/12), εν μέσω της πιθανότητας πλεονάσματος στην προσφορά και της προοπτικής μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας που αντισταθμίζει τις ανησυχίες για διαταραχές από τον αποκλεισμό τάνκερ πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Σε αυτό το φόντο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται κατά 0,20% στα 59,95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) καταγράφει επίσης ανοδική πορεία κατά 0,27% στα 56,12 δολάρια.

Επισημαίνεται ότι σε εβδομαδιαία βάση, τα συμβόλαια Brent και WTI ήταν μειωμένα κατά 2,1% και 2,3% αντίστοιχα. Οι αναλυτές προβλέπουν ένα παγκόσμιο πλεόνασμα στην προσφορά πετρελαίου τον επόμενο χρόνο, ενισχυμένο από την αυξημένη παραγωγή της ομάδας παραγωγών OPEC+ καθώς και των ΗΠΑ και άλλων παραγωγών.

«Το γεγονός ότι παραμένουμε σε αυτά τα επίπεδα δείχνει ότι η αγορά είναι γεμάτη με πετρέλαιο αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην Saxo Bank. «Υπάρχει αρκετό πετρέλαιο για να μετριάσει οποιεσδήποτε διαταραχές», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν την πρόθεση του προέδρου Donald Trump να αποκλείσει τα τάνκερ που υπόκεινται σε κυρώσεις από την είσοδο και έξοδο από τη Βενεζουέλα περιόρισε τα γεωπολιτικά ασφάλιστρα κινδύνου και πίεσε τις τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, δήλωσε ο αναλυτής της IG, Tony Sycamore. Η Βενεζουέλα, η οποία παράγει περίπου το 1% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, εξουσιοδότησε την Πέμπτη δύο μη κυρωμένα φορτία να αναχωρήσουν για την Κίνα, σύμφωνα με δύο πηγές εξοικειωμένες με τις εξαγωγικές δραστηριότητες πετρελαίου της χώρας.

Από την άλλη μεριά, η αισιοδοξία για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την Ουκρανία μείωσε επίσης τις ανησυχίες για τον κίνδυνο προσφοράς, είπε ο Sycamore.

Ωστόσο, οι αναλυτές της Bank of America δήλωσαν ότι αναμένουν οι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου να περιορίσουν την προσφορά, κάτι που θα μπορούσε να εμποδίσει τις τιμές να καταρρεύσουν εντελώς.

Ανάκαμψη για το φυσικό αέριο - Σημαντικά κέρδη για το ασήμι

Το φυσικό αέριο, παρουσιάζει ανάκαμψη σήμερα, μετά από μια ακόμη πτωτική μέρα, κατά 1,620%, με την τιμή της μεγαβατώρας να ανεβαίνει στα 28.100 δολάρια.

Όσον αφορά τα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,18% στα 4,356.65 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, το ασήμι παρουσιάζει εκ νέου σημαντικά κέρδη 1,27% στα 66,050 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός ενισχύεται κατά 0,99% στα 28.100 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το δολάριο ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,11% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1.1710 δολάρια ανά ευρώ. Συγκρκτικά με τη βρετανική λίρα, το δολάριο παραμένει αμετάβλητο με την ισοτιμία στα 1.3374 δολάρια ανά λίρα. Η λίρα με τη σειρά της παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 0,8756 ευρώ ανά λίρα.