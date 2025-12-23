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Bally&#039;s Intralot: Στο 58,723% το ποσοστό του Soohyung Kim
Ανακοινώσεις
21:45 - 23 Δεκ 2025

Bally's Intralot: Στο 58,723% το ποσοστό του Soohyung Kim

Reporter.gr Newsroom
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Η Bally’s Intralot ανακοίνωσε σημαντική μεταβολή στη μετοχική της σύνθεση, καθώς μετά από πρόσφατη απόκτηση μετοχών η Premier Entertainment Sub, μέσω άμεσων και έμμεσων συμμετοχών, υπερέβη το όριο του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, με τον Soohyung Kim να ελέγχει πλέον έμμεσα ποσοστό 58,723% του συνόλου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Η Bally’s Intralot, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, και σε συνέχεια των από 23 Δεκεμβρίου 2025 γνωστοποιήσεων που έλαβε από (α) τον κ. Soohyung Kim, και (β) την εταιρεία "Acme Amalgamated Holdings, LLC ανακοινώνει τις κάτωθι σημαντικές μεταβολές σε σημαντικές συμμετοχές προσώπων υπόχρεων σε γνωστοποίηση:

Στις 18 Δεκεμβρίου 2025 η "PE Sub Holdings, LLC”, έμμεση θυγατρική της "Premier Entertainment Sub, LLC” και έμμεση θυγατρική της "Bally’s Corporation”, η οποία ελέγχεται έμμεσα από την "Acme Amalgamated Holdings, LLC” και απώτατα από τον κ. Soohyung Kim (όπως αναφέρεται κατωτέρω), απέκτησε, μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, 987.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας και τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 0,053% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

Κατά συνέπεια, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας που κατέχει η "Premier Entertainment Sub, LLC” (άμεσα 280.999.792 κοινές ονομαστικές μετοχές με τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 15,044% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, και έμμεσα, μέσω της έμμεσης θυγατρικής της "PE Sub Holdings, LLC”, 653.560.113 κοινές ονομαστικές μετοχές με τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 34,991% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας), υπερέβη το όριο του 50% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, σύμφωνα με τον Νόμο 3556/2007.

Ο ανωτέρω αριθμός των αποκτηθέντων μετοχών της Εκδότριας (987.000) και το αντίστοιχο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου (0,053%) προστίθεται (α) στο ποσοστό 34,938% (αντιστοιχούν σε 652.573.113 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας) που κατέχει ήδη άμεσα η "PE Sub Holdings, LLC”, (β) στο ποσοστό 15,044% (αντιστοιχούν σε 280.999.792 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας) που κατέχει ήδη άμεσα η "Premier Entertainment Sub, LLC”, και (γ) στο ποσοστό 8,688% (αντιστοιχούν σε 162.269.046 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας) που κατέχει ήδη άμεσα η "CQ Lottery LLC”, ομοίως έμμεση θυγατρική της "Βally’s Corporation”, η οποία ελέγχεται έμμεσα από την "Acme Amalgamated Holdings, LLC” και απώτατα από τον κ. Soohyung Kim (όπως αναφέρεται κατωτέρω).

Συνεπεία των ανωτέρω αποκτήσεων μετοχών από την "PE Sub Holdings, LLC”, ο κ. Soohyung Kim κατέχει έμμεσα 1.096.828.951 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 58,723% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας μέσω της κάτωθι αλυσίδας ελεγχόμενων από τον ίδιο εταιρειών:

- Ο κ. Soohyung Kim ελέγχει το 99,99% του κεφαλαίου της "Acme Amalgamated Holdings, LLC”,

- Η "Acme Amalgamated Holdings, LLC” ελέγχει:
(α) το 90,625% του κεφαλαίου της "Standard General Management, LLC”,
(β) το 90,625% του κεφαλαίου της "Standard General Holdings L.P.”,
(γ) το 99,1% του κεφαλαίου της "Standard General GP LLC” (19,1% άμεσα και 80% έμμεσα μέσω της "Standard General Management, LLC”) και
(δ) το 99,1% του κεφαλαίου της "Standard General L.P.” (19,1% άμεσα και 80% έμμεσα μέσω της "Standard General Holdings L.P.”),

- Η "Standard General GP LLC” ασκώντας την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης δυνάμει σχετικής σύμβασης, ελέγχει την "Standard General Master Fund II L.P”,

- Η "Standard General L.P.”, ασκώντας την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης δυνάμει σχετικής σύμβασης, ελέγχει την "ESPG Master SPC Ltd. – Segregated Portfolio A”,

- Η "Standard General Master Fund II L.P” ελέγχει το 55,44% του κεφαλαίου της "Bally’s Holdco LLC” (πρώην "SG CQ Gaming LLC”),

- Η "ESPG Master SPC Ltd. – Segregated Portfolio A” ελέγχει το 84,09% του κεφαλαίου της "Standard RI Ltd.”,

- Η "Bally’s Holdco LLC” (πρώην "SG CQ Gaming LLC”) και η "Standard RI Ltd.” ελέγχουν από κοινού το 66,07% του κεφαλαίου της "Bally’s Corporation” (49,34% ελέγχεται από την "Bally’s Holdco LLC” και 16,73% ελέγχεται από την "Standard RI Ltd.”),

- Η "Bally’s Corporation” ελέγχει: (α) το 100% του κεφαλαίου της "The Queen Casino & Entertainment LLC” η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 100% του κεφαλαίου της "CQ Lottery LLC” και (β) το 100% του κεφαλαίου της "Premier Entertainment Parent, LLC” η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 100% του κεφαλαίου της "Premier Entertainment Sub, LLC” η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 100% του κεφαλαίου της "PE Sub Intermediate Holdings, LLC” η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 100% του κεφαλαίου της "PE Sub Holdings, LLC”.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές που φαίνονται στην ανωτέρω αλυσίδα ελεγχόμενων εταιρειών (συγκριτικά με τις από 14 Οκτωβρίου 2025 υποβληθείσες γνωστοποιήσεις μεταβολής σημαντικών συμμετοχών) οφείλονται σε εσωτερικές αναδιοργανώσεις που έλαβαν χώρα από την 14η Οκτωβρίου 2025 μέχρι σήμερα.

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