Δούρος: Μετατροπή ομολογιών σε 7 εκατ. νέες μετοχές

Η «ΔΟΥΡΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή η οποία πραγματοποιήθηκε την 29η Δεκεμβρίου 2025, σε συνέχεια της από 25.06.2025 απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί εκδόσεως Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής το «Μ.Ο.Δ.») με παράλληλη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, κατόπιν της λήψεως από 29.12.2025 Επιστολών – Δηλώσεων Άσκησης Δικαιώματος εκ μέρους των Ομολογιούχων Δανειστών του Μ.Ο.Δ. περί μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα σε αυτό.

Το ΔΣ διαπίστωσε και επιβεβαίωσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των €2.100.000, λόγω της μετατροπής 7.000.000 ομολογιών, οι οποίες σύμφωνα με τον λόγο Μετατροπής του Μ.Ο.Δ. (1 ομολογία προς 1 νέα μετοχή) αντιστοιχούν σε 7.000.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης. Συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των €3.288.390 και διαιρείται σε 10.961.300 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης.