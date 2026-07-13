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DUR: Δυναμική παρουσία στις εκπτώσεις
ΕΝΔΥΣΗ
20:59 - 13 Ιουλ 2026

DUR: Δυναμική παρουσία στις εκπτώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Το καλοκαίρι είναι η ιδανική εποχή για ανανέωση και η DUR δίνει το έναυσμα με τις καλοκαιρινές εκπτώσεις, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες για όσους αναζητούν ποιοτική ανδρική ένδυση σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 50%, η νέα εκπτωτική περίοδος συνδυάζει διαχρονικό στιλ, υψηλή ποιότητα και πραγματικό όφελος για τον καταναλωτή.

Οι θερινές προσφορές περιλαμβάνουν έκπτωση 40% σε παντελόνια, βερμούδες και σακάκια, 30% σε πουκάμισα, ενώ τα T-shirts διατίθενται στην ειδική τιμή των 20 ευρώ. Παράλληλα, οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από δύο ιδιαίτερα ελκυστικές προσφορές, αποκτώντας δύο μπλούζες πόλο με έκπτωση 50% ή δύο παντελόνια επίσης με έκπτωση 50%, διαμορφώνοντας ολοκληρωμένες καλοκαιρινές εμφανίσεις με ακόμη μεγαλύτερο όφελος.

Με τη φιλοσοφία που τη χαρακτηρίζει εδώ και δεκαετίες, η DUR συνεχίζει να προσφέρει σύγχρονες επιλογές που συνδυάζουν κομψότητα, άνεση και ποιότητα, επιβεβαιώνοντας ότι το καλό ντύσιμο μπορεί να είναι ταυτόχρονα προσιτό και διαχρονικό. Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν μια ιδανική ευκαιρία για όσους επιθυμούν να ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα τους, επιλέγοντας την αξιοπιστία και το στιλ που διαχρονικά εκπροσωπεί η DUR.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/07/2026 - 21:03
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