Φωτιά στο Κολωνάκι: Προφυλακιστέος ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τον θάνατο της

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, μετά την απολογία του για τη δολοφονία της 87χρονης μητέρας του, η οποία είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022.

Η διαδικασία απολογίας, η οποία διήρκησε περισσότερες από οκτώ ώρες, ολοκληρώθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου. Κατά την απολογία του, ο 60χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος της μητέρας του προήλθε από ατύχημα.

Αρχικά η φωτιά στο διαμέρισμα είχε θεωρηθεί ατύχημα, ωστόσο νέα στοιχεία, μεταξύ των οποίων τα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων, οδήγησαν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης την επομένη των Χριστουγέννων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία που αποκλείουν το ατύχημα και υποδεικνύουν σχεδιασμένη εγκληματική ενέργεια, με τον 60χρονο να θεωρείται ο μοναδικός ύποπτος. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται:

Ο εντοπισμός εύφλεκτου υλικού στο διαμέρισμα και στα ρούχα της γυναίκας, χωρίς ίχνη παραβίασης.

Τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που κατέδειξαν ότι στο θύμα είχε χορηγηθεί μεγάλη δόση ηρεμιστικής ουσίας.

Η εκτίμηση των ειδικών ότι η 87χρονη δεν ήταν εν ζωή όταν ξέσπασε η φωτιά, βάσει των χαμηλών ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της.

Σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά αποτέλεσε το τελικό στάδιο σε μια αλληλουχία γεγονότων που οδήγησαν στον βίαιο θάνατο της γυναίκας, η οποία υπέστη ασφυκτικό θάνατο υπό την επήρεια ηρεμιστικής ουσίας.