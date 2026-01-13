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Y/KNOT Invest: Κάτω από 5% η συμμετοχή του Αντώνη Μουζάκη
Ανακοινώσεις
18:41 - 13 Ιαν 2026

Y/KNOT Invest: Κάτω από 5% η συμμετοχή του Αντώνη Μουζάκη

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το ποσοστό του Αντώνη Μουζάκη υποχώρησε στο 4,95% από 5,01% προηγουμένως.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 & 14 του ν. 3556/2007 και του άρθρο 4.1.1 (8) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, η εταιρεία «Y/KNOT Invest A.E.» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα: σύμφωνα με την από 7/1/2026 γνωστοποίηση που έλαβε από τον κ. Αντώνιο Μουζάκη του Ιωάννη την 9/1/2026, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κατήλθε την 7/1/2026 από 5,01111% σε 4,9544%, ήτοι κάτω του ορίου του 5% και ο κ. Αντ. Μουζάκης κατέχει σήμερα 376.291 κοινές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

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