ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Έκδοση ομολογιακού δανείου 8 εκατ. ευρώ με την CrediaBank

Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» ανακοινώνει την υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους €8.000.000 με την «CrediaBank».

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της: «Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παρ. 2 περίπτ. (ιγ) της υπ’ αριθμ. 3/347/12.7.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (€8.000.000) με την «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία». Σκοπός του δανείου είναι η εξόφληση υφιστάμενου Ομολογιακού Δανείου, το οποίο έχει εκδώσει η Εταιρεία και έχει καλύψει η ανωτέρω Τράπεζα, τρέχοντος υπολοίπου ποσού δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000), καθώς και η χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Το δάνειο είναι διάρκειας πέντε (5) ετών και εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 4548/2018».