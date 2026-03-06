Υ/KNOT Invest: Η INDIGO MARINE μεταβίβασε το 26,75% των δικαιωμάτων ψήφου στην GSI Invest GmbH

Η ανακοίνωση της εταιρείας
Η Εταιρεία με την επωνυμία «Υ/KNOT Invest Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
ι) Σύμφωνα με την από 06/03/2026 TR1 γνωστοποίηση που έλαβε την ίδια ημερομηνία από τη γερμανική εταιρεία με την επωνυμία GSI Invest GmbH, η GSI Invest GmbH απέκτησε το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας INDIGO MARINE Inc. και, ως εκ τούτου, απέκτησε έμμεσα ποσοστό 26,75% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
ιι) Σύμφωνα με την από 06/03/2026 TR1 γνωστοποίηση που έλαβε την ίδια ημερομηνία από την εταιρεία με την επωνυμία TOR INDIGO Holding Inc, η TOR INDIGO Holding Inc. μεταβίβασε το σύνολο (100%) των μετοχών της στην INDIGO MARINE Inc. και πλέον δεν έχει δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.
ιιι) Περαιτέρω, σύμφωνα με τις σχετικές από 06/03/2026 TR1 δύο (2) γνωστοποιήσεις που έλαβε στις 06/03/2026 από τους Παναγιώτη Τζώρτζη και Ρήγα Τζώρτζη αντίστοιχα, η μέτοχος της Εταιρείας INDIGO MARINE Inc. ελέγχεται από τη γερμανική εταιρεία με την επωνυμία GSI Invest GmbH, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τους κ.κ. Ρήγα Τζώρτζη και Παναγιώτη Τζώρτζη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 10 ν. 3556/2007 και οι οποίοι, ως εκ τούτου, εξακολουθούν να κατέχουν έμμεσα ποσοστό 26,75% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.