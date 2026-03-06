Υ/KNOT Invest: Η INDIGO MARINE μεταβίβασε το 26,75% των δικαιωμάτων ψήφου στην GSI Invest GmbH

Η «Υ/KNOT Invest Ανώνυμη Εταιρεία» ανακοίνωσε ότι η γερμανική GSI Invest GmbH απέκτησε έμμεσα ποσοστό 26,75% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, μέσω της απόκτησης του συνόλου των μετοχών της INDIGO MARINE Inc., ενώ οι βασικοί μέτοχοι Ρήγας και Παναγιώτης Τζώρτζης διατηρούν τον έλεγχο και δρουν συντονισμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3556/2007.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Υ/KNOT Invest Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

ι) Σύμφωνα με την από 06/03/2026 TR1 γνωστοποίηση που έλαβε την ίδια ημερομηνία από τη γερμανική εταιρεία με την επωνυμία GSI Invest GmbH, η GSI Invest GmbH απέκτησε το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας INDIGO MARINE Inc. και, ως εκ τούτου, απέκτησε έμμεσα ποσοστό 26,75% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ιι) Σύμφωνα με την από 06/03/2026 TR1 γνωστοποίηση που έλαβε την ίδια ημερομηνία από την εταιρεία με την επωνυμία TOR INDIGO Holding Inc, η TOR INDIGO Holding Inc. μεταβίβασε το σύνολο (100%) των μετοχών της στην INDIGO MARINE Inc. και πλέον δεν έχει δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

ιιι) Περαιτέρω, σύμφωνα με τις σχετικές από 06/03/2026 TR1 δύο (2) γνωστοποιήσεις που έλαβε στις 06/03/2026 από τους Παναγιώτη Τζώρτζη και Ρήγα Τζώρτζη αντίστοιχα, η μέτοχος της Εταιρείας INDIGO MARINE Inc. ελέγχεται από τη γερμανική εταιρεία με την επωνυμία GSI Invest GmbH, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τους κ.κ. Ρήγα Τζώρτζη και Παναγιώτη Τζώρτζη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 10 ν. 3556/2007 και οι οποίοι, ως εκ τούτου, εξακολουθούν να κατέχουν έμμεσα ποσοστό 26,75% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.