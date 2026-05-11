Υ/ΚΝΟΤ Invest: Στο 30,02% αυξήθηκε η συμμετοχή της Indigo Marine

Η Υ/ΚΝΟΤ Invest A.E. ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Indigo Marine Inc., η οποία συνδέεται έμμεσα με τον πρόεδρο του Δ.Σ. Ρήγα Τζώρτζη και το μη εκτελεστικό μέλος Παναγιώτη Τζώρτζη, προχώρησε σε αγορά μετοχών της εταιρείας. Η συναλλαγή γνωστοποιήθηκε στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 περί προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και συνδεδεμένων νομικών προσώπων.

Η Υ/ΚΝΟΤ Invest A.E. ανακοινώνει ότι, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε, η Indigo Marine Inc., νομικό πρόσωπο που, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. 26 (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, έχει στενούς δεσμούς κατά το ότι ελέγχεται έμμεσα από τους κ. Ρήγα Τζώρτζη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και Παναγιώτη Τζώρτζη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή πρόσωπα που κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. 25 (α) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία, απέκτησε λόγω αγοράς μετοχές της Εταιρείας ως εξής:

(α) την 06.05.2026 απέκτησε 200.000 μετοχές συνολικής αξίας 241.407 ευρώ,

(β) την 07.05.2026 απέκτησε 50.000 μετοχές συνολικής αξίας 61.305,67 ευρώ, και

(γ) την 08.05.2026 απέκτησε 29.000 μετοχές συνολικής αξίας 34.563,00 ευρώ.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 & 14 του ν. 3556/2007 και του άρθρο 4.1.1 (8) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, η Εταιρεία γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι:

(α) σύμφωνα με την από 11/05/2026 γνωστοποίηση που έλαβε από την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία Indigo Marine Inc. την 11/05/2026, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ανήλθε την 06/05/2026 σε 30,02%, ήτοι σημείωσε μεταβολή άνω του 3% από την τελευταία γνωστοποίηση μεταβολής που πραγματοποιήθηκε την 06/03/2026, κατά την οποία κατείχε ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία 26,75%, και η Indigo Marine Inc. κατείχε την 06/05/2026 11.401.751 κοινές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, και

(β) σύμφωνα με τις σχετικές από 11/05/2026 τρείς (3) γνωστοποιήσεις που έλαβε στις 11/05/2026 από την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία GSI Invest GmbH και τους κ.κ. Παναγιώτη Τζώρτζη και Ρήγα Τζώρτζη αντίστοιχα, η Εταιρεία ενημερώθηκε ότι η άνω μέτοχος Indigo Marine Inc. ελέγχεται κατά ποσοστό 100% από την GSI Invest GmbH, νομικό πρόσωπο με έδρα στη Γερμανία, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τους κ.κ. Ρήγα Τζώρτζη και Παναγιώτη Τζώρτζη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 10 ν. 3556/2007 και οι οποίοι, ως εκ τούτου, την 06.05.2026 κατείχαν έμμεσα 11.401.751 κοινές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 30,02%.