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Παπουτσάνης: Ετήσιο άλμα 18% στα καθαρά κέρδη το 2025 – Στα €66,2 εκατ. ο τζίρος
Ανακοινώσεις
11:16 - 17 Μαρ 2026

Παπουτσάνης: Ετήσιο άλμα 18% στα καθαρά κέρδη το 2025 – Στα €66,2 εκατ. ο τζίρος

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε η Παπουτσάνης το 2025, με τον κύκλο εργασιών να αγγίζει τα 79,9 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 21% σε σχέση με το 2024, χάρη κυρίως στην ενίσχυση των επωνύμων προϊόντων και τη δυναμική των εξαγωγών, που αντιπροσωπεύουν πλέον το 55% των πωλήσεων. Η κερδοφορία κινήθηκε επίσης ανοδικά, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 6,2 εκατ. ευρώ (+18%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της εταιρείας.

Αναλυτικά:

Ο κύκλος εργασιών το 2025 διαμορφώθηκε σε 79,9 εκατ. ευρώ έναντι 66,2 εκατ. ευρώ το 2024 αυξημένος κατά 21%.

- Ενίσχυση των επωνύμων προϊόντων κατά 31%.

- Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 55% του κύκλου εργασιών.

- Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 29,4 εκατ. ευρώ έναντι 24,7 εκατ. ευρώ το 2024.

- Αύξηση του EBITDA κατά 8%, το οποίο ανήλθε σε 11,4 εκατ. ευρώ έναντι 10,6 εκατ. ευρώ το 2024.

- Βελτίωση των κερδών προ φόρων κατά 16%, τα οποία ανήλθαν σε 7 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 6,1 εκατ. ευρώ το 2024.

- Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 6,2 εκατ. ευρώ έναντι 5,3 εκατ. ευρώ το 2024, βελτιωμένα κατά 18%.

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Επισκόπηση αποτελεσμάτων

Κατά το έτος 2025 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 79,9 εκατ. ευρώ (έναντι 66,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024), σημειώνοντας αύξηση κατά 21%. Οι εξαγωγές συνέχισαν να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Όσον αφορά την συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας της Εταιρείας, η κατανομή των εσόδων για το 2025 διαμορφώθηκε ως εξής:

- 32% από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

- 13% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά,

- 42% από παραγωγές για τρίτους,

- 13% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 6,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,3 εκατ. ευρώ το 2024, βελτιωμένα κατά 18%. Στην αύξηση των καθαρών κερδών συνέβαλλε και η χρήση φορολογικών απαλλαγών του ν.4399/2016 από ολοκλήρωση επενδυτικών προγραμμάτων.

Το μικτό κέρδος κατά τη χρήση 2025 ανήλθε σε 29,4 εκατ. ευρώ έναντι 24,7 εκατ. ευρώ το 2024, βελτιωμένο κατά 19% χάρη στην σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και την ολοκλήρωση του ισχυρού επενδυτικού πλάνου των προηγούμενων ετών. Το περιθώριο μικτού κέρδους παρέμεινε σταθερό σε σχέση με το 2024 και ανήλθε σε 37%.

Τα έξοδα διάθεσης, διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης της Εταιρείας ανήλθαν κατά τη χρήση 2025 σε 21,5 εκατ. ευρώ έναντι 17,3 εκατ. ευρώ το 2024 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24%, Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις δαπάνες διάθεσης, καθώς σημαντικό μέρος τους αποτελείται από μεταβλητές δαπάνες εκπτώσεων εμπορικής συνεργασίας προς επιλεγμένους πελάτες λιανικής, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το επίπεδο πωλήσεων των επωνύμων προϊόντων. Οι πωλήσεις των επώνυμων προϊόντων παρουσίασαν ισχυρή άνοδο της τάξης του 31%, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση των συγκεκριμένων δαπανών.

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη κατά 31% σε σύγκριση με το 2024, αντανακλώντας τη δυναμική διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και την επιτυχημένη είσοδο της Εταιρείας σε νέες κατηγορίες οικιακής φροντίδας.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις στις κατηγορίες Οικιακής Φροντίδας διπλασιάστηκαν το 2025, χάρη στην θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στα καινοτόμα προϊόντα της Παπουτσάνης. Παράλληλα, οι παραδοσιακές κατηγορίες Προσωπικής Περιποίησης συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, καταγράφοντας αύξηση 7% το 2025 σε σχέση με το 2024.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Το 2025, η κατηγορία των ξενοδοχειακών προϊόντων διαμορφώθηκε συνολικά σε επίπεδα κατά 7% χαμηλότερα σε σχέση με το 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επώνυμα ξενοδοχειακά προϊόντα Παπουτσάνης συνέχισαν τη θετική τους πορεία, καταγράφοντας αύξηση 15%, με ενίσχυση των πωλήσεων τόσο στην εγχώρια αγορά (+14%), όσο και στο εξωτερικό (+19%). Η συνολική εικόνα της κατηγορίας επηρεάστηκε κυρίως από τη μειωμένη δραστηριότητα στις παραγωγές ξενοδοχειακών προϊόντων για τρίτους, εξέλιξη που συνδέεται με διαφοροποιήσεις στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο συγκεκριμένων πελατών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ): Οι πωλήσεις της κατηγορίας σημείωσαν εντυπωσιακή ανάπτυξη +38% σε σχέση με το 2024, ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης υφιστάμενων συνεργασιών, καθώς και της ένταξης νέων πελατών, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Παπουτσάνης ως αξιόπιστου διεθνούς παραγωγικού εταίρου.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΠΩΝΟΜΑΖΩΝ: Οι πωλήσεις σαπωνομαζών παρουσίασαν μείωση κατά 7%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στο προϊοντικό μείγμα (product mix) των πωληθέντων σαπωνομαζών, καθώς σε όγκο αναπτύχθηκαν κατά 7%. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη νέες εμπορικές συνεργασίες, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν την πορεία του συγκεκριμένου τομέα στο επόμενο διάστημα.

Επιχειρηματική προοπτική

Η Διοίκηση της Παπουτσάνης εκτιμά ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει να καταγράφει διψήφια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και περαιτέρω βελτίωση της συνολικής κερδοφορίας και το 2026, βασιζόμενη σε:

- νέες συνεργασίες και περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων,

- συνεχιζόμενη ενίσχυση των επωνύμων προϊόντων, καθώς και

- τις εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό παραγωγικό χάρτη, με τον περιορισμό παραγωγικών εγκαταστάσεων, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρίες, και αναμένεται να φέρει νέες συνεργασίες στην Παπουτσάνης στις κατηγορίες παραγωγών για τρίτους και σαπωνομαζών.

Για το 2026, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψιν, στον τομέα των επώνυμων προϊόντων, η αλλαγή στον τρόπο απόδοσης εκπτώσεων εμπορικής συνεργασίας προς επιλεγμένους πελάτες λιανικής. Η απόδοση του συμφωνημένου ποσοστού έκπτωσης θα πραγματοποιείται μέσω της έκδοσης πιστωτικού στον πελάτη και όχι μέσω τιμολογίου, όπως ίσχυε έως και το 2025. Η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει λογιστικά τις πωλήσεις, με αντίστοιχη όμως μείωση των Δαπανών Διάθεσης, χωρίς επίπτωση στην τελική κερδοφορία της Εταιρείας.

Αναλυτικά ανά πυλώνα δραστηριότητας:

- Ο πυλώνας των επώνυμων προϊόντων Παπουτσάνης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και αναμένεται να διατηρήσει και το 2026 την δυναμική ανάπτυξή του, μέσω του εμπλουτισμού της γκάμας των προϊόντων προσωπικής περιποίησης, και της μεγαλύτερης διείσδυσης στην κατηγορία της οικιακής φροντίδας με νέα προϊόντα. Επιπλέον ενισχυμένες προβλέπεται να είναι και οι εξαγωγές των επώνυμων προϊόντων μας για το 2026.

- Ο τομέας των ξενοδοχειακών προϊόντων αναμένεται να διατηρηθεί στα επίπεδα του 2025, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και η αστάθεια στην Μέση Ανατολή ενδέχεται να επηρεάσουν τις αρχικά θετικές προβλέψεις για τον εγχώριο τουρισμό. Εξακολουθούμε ταυτόχρονα να χτίζουμε δυναμικά τις μακροχρόνιες υπάρχουσες συνεργασίες με στρατηγικούς πελάτες μας στο εξωτερικό, ενώ έχουν μπει ισχυρές βάσεις για την ανάπτυξη των εξαγωγών των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων μας σε μία σειρά από νέες αγορές.

- Τέλος οι κατηγορίες παραγωγών για τρίτους και ειδικών σαπωνομαζών αναμένεται να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους κυρίως μέσω διεύρυνσης του πελατολογίου και περαιτέρω ανάπτυξης της γκάμας των προϊόντων που παράγουμε για τους πελάτες αυτούς, αλλά και ανάπτυξης των συνθετικών σαπωνομαζών.

Τέλος πρέπει να αναφερθεί, ότι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής που σημειώθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου, έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν σημαντικά τις τιμές της ενέργειας, των πρώτων υλών και των μεταφορικών. Το εύρος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση των εξελίξεων. Η Εταιρία παρακολουθεί στενά την κατάσταση και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των σχετικών επιπτώσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή κατ’ ελάχιστο μερίσματος μικτού ποσού τουλάχιστον €0,09 ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των €0,04 ανά μετοχή το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας ως προσωρινό μέρισμα τον Οκτώβριο του 2025.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/03/2026 - 11:41
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