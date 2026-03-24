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ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Έως 183.000 ίδιες μετοχές σε στελέχη ως μπόνους για το 2026
Ανακοινώσεις
09:15 - 24 Μαρ 2026

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Έως 183.000 ίδιες μετοχές σε στελέχη ως μπόνους για το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ανακοίνωσε την Τρίτη (24/3) την έναρξη προγράμματος δωρεάν διάθεσης έως 183.000 ιδίων μετοχών σε ανώτερα στελέχη, ως επιβράβευση για την επίτευξη στόχων το 2026, με κατανομή το 2030 και διετή υποχρεωτική διακράτηση.

Η ανακοίνωση:

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Εταιρία») ανακοινώνει ότι, κατά την από 19.03.2026 συνεδρίασή του, το Διοικητικό της Συμβούλιο καθόρισε, εντός των ορίων της εξουσιοδότησης που του παρείχαν οι από 12.06.2023 και 23.05.2024 Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρίας, τους όρους δωρεάν διάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018, ιδίων μετοχών σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών, με σκοπό την επιβράβευσή τους για τις προσπάθειες και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου κατά τη χρήση του έτους 2026 Πρόγραμμα για τη χρήση 2026»). Ως δικαιούχοι ορίστηκαν τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών, τα οποία ανήκουν στις τρεις ανώτερες βαθμίδες του εσωτερικού συστήματος βαθμολόγησης που εφαρμόζει η Εταιρία, θα έχουν συμπληρώσει κατά το χρόνο δημοσίευσης της ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση του έτους 2026 τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μήνες απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, στην Εταιρία ή σε μία εκ των θυγατρικών της εταιριών και θα διατηρούν την ιδιότητα του εργαζόμενου κατά χρόνο διάθεσης που θα λάβει χώρα εφάπαξ εντός του πρώτου ημερολογιακού τριμήνου του έτους 2030 (εξαιρουμένων όσων στελεχών τυχόν απωλέσουν την ιδιότητα του εργαζομένου λόγω συνταξιοδότησης). Με βάση την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την επιβράβευση των δικαιούχων για την επίτευξη των στόχων του Ομίλου κατά το έτος 2026 δύνανται να διατεθούν συνολικά έως 183.000 ίδιες μετοχές της Εταιρίας. Ο ακριβής αριθμός ιδίων μετοχών που τελικώς θα δικαιούνται να λάβουν οι δικαιούχοι θα προκύψει με κριτήρια τη χρηματοοικονομική θέση και τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση του έτους 2026, αλλά και την τυχόν συμβολή του κάθε δικαιούχου στην επίτευξη των στόχων απόδοσης και στην κερδοφορία της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την ανωτέρω χρήση. Ο ανωτέρω ακριβής αριθμός των προς διάθεση μετοχών θα ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό μετά τη δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας για τη χρήση του έτους 2026.

Οι προς διάθεση ίδιες μετοχές θα προέλθουν από αυτές που έχει ήδη αποκτήσει ή/και θα αποκτήσει στο μέλλον η Εταιρία δυνάμει των σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και των αντίστοιχων εκτελεστικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές που θα διατεθούν στους δικαιούχους θα είναι κοινές ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, και θα ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο ν. 4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρίας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις από 12.06.2023 και 23.05.2024 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, οι δικαιούχοι υποχρεούνται σε διακράτηση των μετοχών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την απόκτησή τους. Η δε ως άνω διάθεση αποτελεί οικειοθελή παροχή της Εταιρίας, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα, με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε. Ουδεμία υποχρέωση έχει η Εταιρία για την εφαρμογή ίδιου ή παρόμοιου προγράμματος στο μέλλον.

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