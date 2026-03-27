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Real Consulting: Από 30 Μαρτίου στο ταμπλό οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ
Ανακοινώσεις
19:10 - 27 Μαρ 2026

Real Consulting: Από 30 Μαρτίου στο ταμπλό οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Reporter.gr Newsroom
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Ανακοίνωση της Real Consulting για την εισαγωγή νέων μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος και έναρξη διαπραγμάτευσης στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής, η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 30.03.2026 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 9.203.824 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της («Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω εισφοράς περιουσίας από τους μετόχους της εταιρείας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (OTS) (εισφορά σε είδος), η οποία πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με εισφορά στην Εταιρεία του συνόλου (100%) των μετοχών της εταιρείας OTS. Σημειώνεται ότι, σε αντάλλαγμα της περιουσίας που εισφέρθηκε, εκδόθηκαν οι Νέες Μετοχές, οι οποίες θα δοθούν στους εισφέροντες μετόχους της OTS.

Μετά την εισφορά περιουσίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι εννέα και εξήντα λεπτών (€12.281.529,60), διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια επτακόσιες τρεις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι τέσσερις (30.703.824) κοινές, άυλες, ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του Ευρώ (€0,40) η κάθε μία.

Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την εισφορά σε είδος θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των εισφερόντων μετόχων της OTS στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.),κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.

Το Xρηματιστήριο Αθηνών, κατά την συνεδρίασή του στις 27.03.2026, ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Xρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Ενημερωτικό Δελτίο Συνέχειας του άρθρου 14α του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, που συντάχθηκε για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά́ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 23.03.2026 και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 23.03.2026 σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

  • της Εταιρείας (https://www.realconsulting.gr/corporate-governance/listingdocuments-admission-new-shares),
  • του Συμβούλου Έκδοσης Optima bank (https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotikapliroforiaka-deltia).

Επίσης αντίγραφο του Ενημερωτικού Δελτίου Συνέχειας θα υπάρχει καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην διεύθυνση https://www.athexgroup.gr/el/market-data/informative-material.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης των μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 6381000, υπεύθυνη: κα. Παναγιωτάτου Αγγελική, CFO & Υπεύθυνη Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων).

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