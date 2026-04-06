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Quest: Ετήσιο άλμα 16,6% στα EBITDA το 2025 – Καθαρά κέρδη €52,4 εκατ.
Ανακοινώσεις
18:41 - 06 Απρ 2026

Quest: Ετήσιο άλμα 16,6% στα EBITDA το 2025 – Καθαρά κέρδη €52,4 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος Quest κατά το 2025 κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις €1.470 εκ., κέρδη EBITDA €107 εκ., κέρδη προ φόρων €71 εκ. και κέρδη μετά από φόρους €52,4 εκ..    

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε σύγκριση με το 2024, οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 10,9%, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 16,6%, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) 9,3%, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (ΕAΤ) 5,2%. Την 23η Δεκεμβρίου 2025, η θυγατρική εταιρεία, «Quest Energy A.E.», ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του μεγαλύτερου μέρους των φωτοβολταϊκών σταθμών της, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW, έναντι ποσού €36 εκ. μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού. Εξαιτίας του παραπάνω γεγονότος, τα αποτελέσματα του ομίλου διακρίνονται σε συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες. Οι δεύτερες αφορούν στη δραστηριότητα των πωληθέντων θυγατρικών της Quest Energy A.E.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -€107,6 εκ. (δηλαδή καθαρά μετρητά στο ταμείο €107,6 εκ.) έναντι €82,1 εκ. καθαρά μετρητά στις 31/12/2024. Η μεταβολή οφείλεται στις ισχυρές ταμειακές ροές του ομίλου σε συνδυασμό με τα έσοδα από την πώληση των φωτοβολταϊκών σταθμών της Quest Energy.

Αποτελέσματα 2025 ανά δραστηριότητα:

➢ Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest Technologies, Quest on Line, iSquare, iStorm, Clima Quest, ΓΕΔ, FoQus, Έπαφος, Μπενρουμπή).

Κατά το 2025 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (+12,4%), ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 23,7% σε σχέση με το 2024. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των μεγεθών της δραστηριότητας διανομής προϊόντων Apple, σε συνδυασμό με την ενοποίηση των αποτελεσμάτων της Μπενρουμπή.

➢ Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi).

Σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (+11%), και αύξηση στα κέρδη προ φόρων κατά 30%. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής παραμένει ισχυρή λόγω της πληθώρας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Περίπου το 50% των εσόδων του κλάδου προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

➢ Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier).

Οι πωλήσεις κυμάνθηκαν ελαφρώς υψηλότερα (+3,6%) από πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 8%, λόγω βελτίωσης της παραγωγικότητας της εταιρείας.

➢ Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy).

Τα έσοδα ήταν ελαφρώς μειωμένα (-6%) κυρίως λόγω των περικοπών της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ που πραγματοποιήθηκαν από τον ΑΔΜΗΕ, για την ευστάθεια του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, αλλά και χαμηλότερης ηλιοφάνειας σε σύγκριση με τα περσινά επίπεδα. Τα κέρδη προ φόρων του 2025 ήταν σημαντικά περιορισμένα λόγω λογιστικών εγγραφών σε ενοποιημένο επίπεδο, που σχετίζονται με τη μεταβίβαση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου.

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε €12,9 εκ. (εκ των οποίων τα €11 εκ. προέρχονται από μερίσματα θυγατρικών) σε σχέση με €16,7 εκ. το 2024. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη €11,7 εκ. σε σχέση με κέρδη €89,2 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, λόγω της πώλησης του 20% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας ACS με τίμημα που ανήλθε σε περίπου €77 εκ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή της 06/04/2026, αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος €0,40 (μικτό) ανά μετοχή, ήτοι να διανεμηθούν κέρδη συνολικού ύψους €42 εκ. περίπου. Η απόφαση για σημαντικά αυξημένο μέρισμα σε σχέση με την περασμένη περίοδο ελήφθη λόγω της αυξημένης ρευστότητας του ομίλου στην οποία συμβάλλει σημαντικά και η πώληση των φωτοβολταϊκών σταθμών. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2026.

Προοπτικές για το 2026

Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου στο 2026, προβλέπονται τα εξής:

➢ Εμπορική Δραστηριότητα: Εκτιμάται ήπια αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το 2025. Τα κέρδη προ φόρων, αναμένεται να διαμορφωθούν στα ίδια επίπεδα ή ελαφρά χαμηλότερα.

➢ Υπηρεσίες Πληροφορικής: Εκτιμάται συνέχιση της αύξησης στις πωλήσεις και στα κέρδη προ φόρων. Η ανάπτυξη θα προέλθει τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο (backlog από υπογεγραμμένες συμβάσεις) να ξεπερνά τα €700 εκ..

➢ Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Εκτιμάται βελτιούμενη ανάπτυξη στα έσοδα, υψηλότερη του 2025 και αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας, σε σχέση με το 2025.

➢ Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας θα είναι σημαντικά μικρότερα επηρεασμένα από την πώληση των πάρκων ισχύος 36,7MW. Αναμένονται πωλήσεις λίγο πάνω από το €1 εκ. με EBITDA και EBT περί του 50% και 15% αντίστοιχα των πωλήσεων.

Συμπερασματικά για το σύνολο του 2026, οι αρχικές εκτιμήσεις προβλέπουν ήπια ανάπτυξη πωλήσεων, ενώ η λειτουργική κερδοφορία EBITDA και τα κέρδη προ φόρων θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα ή ελαφρά χαμηλότερα σε σχέση με το 2025 λόγω της πώλησης του μεγαλύτερου μέρους του ενεργειακού κλάδου. Στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες εκτιμάται ήπια ανάπτυξη σε πωλήσεις και κερδοφορία. Οι αναφερόμενες στο παρόν εκτιμήσεις για το 2026, γίνονται με την παραδοχή ότι δεν θα υπάρξει παρατεταμένη αρνητική εξέλιξη στις τιμές της ενέργειας, των βασικών αγαθών και στην κατανάλωση, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα σημειώνεται ότι η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, του επιτρέπει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις όποιες προκλήσεις παρουσιασθούν, αλλά και να βρίσκεται σε ετοιμότητα για τυχόν ευκαιρίες που θα προκύψουν.

Η Διοίκηση του Ομίλου θα παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη, την Τρίτη 7 Απριλίου 2026 στις 15:30 ώρα Ελλάδος.

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