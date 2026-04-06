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Θεοδωρόπουλος για κυβερνητικά μέτρα: Ακριβή ενέργεια «φρενάρει» τη βιομηχανία - Θετικό αλλά ανεπαρκές το πακέτο στήριξης
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18:14 - 06 Απρ 2026

Θεοδωρόπουλος για κυβερνητικά μέτρα: Ακριβή ενέργεια «φρενάρει» τη βιομηχανία - Θετικό αλλά ανεπαρκές το πακέτο στήριξης

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, επισημαίνει ότι το ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία στην Ελλάδα παραμένει υψηλότερο σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ και ότι τα νέα μέτρα δεν λύνουν πλήρως το πρόβλημα, αν και αποτελούν ένα θετικό βήμα.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μέτρων για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση των επενδύσεων στη βιομηχανία από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης, κ.κ. Σταύρο Παπασταύρου και Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκο Τσάφο, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος δήλωσε:

«Το πρόβλημα είναι ότι, όπως όλοι ξέρουμε, η Ελλάδα για τη βιομηχανία πληρώνει ακριβότερο κόστος ενέργειας από πάρα πολλές χώρες μέσα στην ΕΕ. Είναι μια συζήτηση η οποία έγινε μεταξύ της βιομηχανίας και του υπουργείου, αλλά και μεταξύ του υπουργείου και των Βρυξελλών, και η συζήτηση κράτησε πάνω από 7 μήνες.

Αν πρέπει να απαντήσω στο ερώτημα αν λύνεται το πρόβλημα με αυτά τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν σήμερα, οπωσδήποτε δεν λύνεται. Είναι όμως και σίγουρα είναι διαφορετικής σημαντικότητας βήματα για τις βιομηχανίες οι οποίες έχουν αντιστάθμιση και τις βιομηχανίες οι οποίες δεν έχουν.

Για τις βιομηχανίες που εισπράττουν αντιστάθμιση διοξειδίου του άνθρακα, είναι ένα βήμα αρκετά σημαντικό, το οποίο μπορεί να τους βοηθήσει στην ανταγωνιστικότητά τους, χωρίς να σημαίνει ότι τους λύνει όλα τα προβλήματα. Για τις υπόλοιπες βιομηχανίες, τις μεσαίες και τις μικρές, δηλαδή τη μέση και τη χαμηλή τάση, είναι ένα πολύ μικρότερο βήμα. Το ευχάριστο, πέραν αυτών που εξαγγέλθηκαν σήμερα, είναι το γεγονός ότι η συζήτηση με το υπουργείο συνεχίζεται. Έχουμε ήδη καταθέσει νέες σκέψεις για το πώς μπορεί να βοηθηθεί η βιομηχανία, μία εκ των οποίων είναι και η διακοψιμότητα, και σκέψεις οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικό να επιβαρύνουν πάντα τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό που μας ευχαριστεί είναι ότι αναγνωρίζει η κυβέρνηση ότι υπάρχει ανάγκη στήριξης και θέλουμε να πιστεύουμε ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε ακόμη περισσότερα θέματα να συζητήσουμε.

Όσον για το πρόγραμμα των 200 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα αφορά, αν θα είναι για μπαταρίες, πώς θα αφορά απλώς εξηλεκτρισμό, αν θα είναι μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, και θα μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω όταν τον Ιούνιο εξειδικευτούν τα μέτρα».

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