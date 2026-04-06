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Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Τα κεφάλαια της ΑΜΚ να στηρίξουν την αναπτυξιακή έκρηξη των ηλεκτρικών δικτύων
Αναλύσεις
18:26 - 06 Απρ 2026

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Τα κεφάλαια της ΑΜΚ να στηρίξουν την αναπτυξιακή έκρηξη των ηλεκτρικών δικτύων

Reporter.gr Newsroom
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Στην ανάγκη να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των δικτύων από τα κεφάλαια που θα αντλήσει ο Διαχειριστής από την εν εξελίξει Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 1 δισ. ευρώ, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, από το βήμα του 7ου Power & Gas Forum. 

Όπως τόνισε ο κ. Μανουσάκης, η ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα καλυφθεί αναλογικά από τους υφιστάμενους μετόχους. Συμπλήρωσε ότι στόχος είναι η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο, ώστε να είναι ευθυγραμμισμένη με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί στο 10ετές επενδυτικό πλάνο του Διαχειριστή.

Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ, επεσήμανε ότι από το 2017 που ξεκίνησε η αναπτυξιακή πορεία του Διαχειριστή «δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο», με τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής να ανέρχονται σε 4 δισ. ευρώ -έχοντας πολλαπλασιάσει τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση- και τις μελλοντικές επενδύσεις να αθροίζουν σε ακόμη 8 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από το εγκεκριμένο, από τη Ρυθμιστική Αρχή, Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Διαχειριστή.

Υπενθύμισε ότι με τα νέα έργα του ΔΠΑ θα εξαλειφθεί η χρήση πετρελαίου για ηλεκτροπαραγωγή στα νησιά και ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα να μπουν περισσότερες ΑΠΕ στο σύστημα, προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή ευστάθεια και αυτονομία της χώρας. Αναφερόμενος στην ανησυχία που υπάρχει στην αγορά από τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μανουσάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς το ζήτημα της επάρκειας και υποστήριξε πως ένας από τους λόγους που η ενεργειακή κρίση δεν έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα τιμολογιακά μέχρι σήμερα, είναι ότι το εγχώριο μείγμα βασίζεται σε περίπου 55% ΑΠΕ και -ειδικά φέτος- στην αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή.

Πρόσθεσε πως για να διατηρηθεί και να είναι βιώσιμη τα επόμενα χρόνια, ως μοντέλο, η μεγάλη ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας, αυτό που απαιτείται είναι η επιτάχυνση της αποθήκευσης, τόσο σε επίπεδο μπαταριών -αυτόνομων αλλά και πίσω από τον μετρητή- όσο και σε έργα αντλησιοταμίευσης. «Για εμάς είναι πολύ κρίσιμο να επιταχυνθούν οι επενδύσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα στις τιμές και θα εξασφαλίσουν την ενεργειακή αυτονομία σε συνθήκες υπερεπάρκειας ΑΠΕ», σχολίασε.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική βούληση της ΕΕ για επιδότηση των ενεργειακών «λεωφόρων» με 30 δισ. ευρώ, ο κ. Μανουσάκης στάθηκε στην ανάγκη τα έργα αυτά να έχουν ρυθμιστικό πλαίσιο που τα καθιστά οικονομικά βιώσιμα καθώς είναι απαραίτητα για την ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης.
Τέλος, σε σχέση με την ανάπτυξη του AI και των data centers, ο κ. Μανουσάκης εκτίμησε πως η επικείμενη αύξηση της κατανάλωσης θα απαιτήσει πυκνότερο δίκτυο και ανάπτυξη της αποθήκευσης, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι θετικό για την οικονομία και τον καταναλωτή.

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