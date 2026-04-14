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Crediabank: Αραίωση ποσοστών για Thrivest και Υπερταμείο μετά την αύξηση κεφαλαίου
Ανακοινώσεις
19:31 - 14 Απρ 2026

Crediabank: Αραίωση ποσοστών για Thrivest και Υπερταμείο μετά την αύξηση κεφαλαίου

Reporter.gr Newsroom
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Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Crediabank οδήγησε σε μείωση των ποσοστών τόσο της Thrivest Holding όσο και του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), με το τελευταίο να διαμορφώνεται στο 29,36% και τη Thrivest στο 40,73%, בעקבות της εισαγωγής 375 εκατ. νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ανακοίνωση:

«Η «CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007 όπως ισχύει, ότι, σε συνέχεια (α) της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 29.03.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 27.03.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, (β) της γνωστοποίησης που έλαβε την 07.04.2026 από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε (εφεξής «Ε.Ε.ΣΥ.Π.») και (γ) της γνωστοποίησης που έλαβε την 08.04.2026 από την εταιρεία Thrivest Holding Ltd, μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των 375.000.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστης, κατά την 08.04.2026 (ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των ανωτέρω νέων κοινών μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών):

1. Το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Ε.Ε.ΣΥ.Π. στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, διαμορφώνεται σε 29,36%, το οποίο αντιστοιχεί σε 585.074.648 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 1.993.012.407 ενώ πριν την ολοκλήρωση της αύξησης ανερχόταν σε 36,16%, το οποίο αντιστοιχούσε σε 585.074.648 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου μετοχών 1.618.012.407.

2. Το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Thrivest Holding Ltd. στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, διαμορφώνεται σε 40,73%, το οποίο αντιστοιχεί σε 811.789.871 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 1.993.012.407 ενώ πριν την ολοκλήρωση της αύξησης ανερχόταν σε 50,17%, το οποίο αντιστοιχούσε σε 811.789.871 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου μετοχών 1.618.012.407».

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