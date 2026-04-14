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ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης είναι προσωπικό ρουσφέτι του Μητσοτάκη γι’ αυτό και τον κρατά στη θέση του
Πολιτική
19:12 - 14 Απρ 2026

ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης είναι προσωπικό ρουσφέτι του Μητσοτάκη γι’ αυτό και τον κρατά στη θέση του

Reporter.gr Newsroom
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Επιμένει το ΠΑΣΟΚ στο θέμα του Μακάριου Λαζαρίδη, θεωρώντας πως δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις σχετικά με το ότι προσελήφθη σε δημόσια υπηρεσία, χωρίς να έχει τα τυπικά προσόντα που προβλέπει ο νόμος.

Ο κ. Λαζαρίδης σε τηλεοπτική του εμφάνιση έδωσε τις δικές του εξηγήσεις, παρουσίασε το πτυχίο και υποστήριξε πως το 2007 δεν ήταν υποχρεωμένος να έχει πτυχίο από δημόσιο πανεπιστήμιο για να προσληφθεί σε θέση Ειδικού Επιστήμονα στο Γραφείου της Γενικής Γραμματέως Νέας Γενιάς του τότε Υπουργείου Παιδείας.

Η αντιπολίτευση επιμένει, όμως, ότι ψεύδεται και το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ζητά εξηγήσεις από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, που τον επέλεξε για τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhsqhg2d1uy9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σε νεότερη ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «κυβερνητική αφωνία» και επισημαίνει τα εξής:

«Πέρασαν έξι ώρες από τη συνέντευξη- ομολογία του Μακάριου Λαζαρίδη και ο Πρωθυπουργός τον κρατά στη θέση του. Προφανώς, γιατί τον κρατά ο κ. Λαζαρίδης.

Σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα είχε αποπεμφθεί πάραυτα, αν ένας Υφυπουργός ομολογούσε πως είχε στο παρελθόν διοριστεί στο δημόσιο εξαπατώντας καθώς δεν είχε τα τυπικά προσόντα, σκαρφιζόταν παιδαριώδη επιχειρήματα ότι διορίστηκε και πληρωνόταν ως μετακλητός αλλά στο ΦΕΚ του διορισμού «φαινόταν» …κατά λάθος στην υψηλότερη μισθολογική και υπαλληλική βαθμίδα του Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού και ομολογούσε ότι κορόιδευε τους πολίτες κομπάζοντας με αναρτήσεις ότι είναι απόφοιτος δημοσίου Πανεπιστημίου.

Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη το θράσος, ο κομματικός φανατισμός, το απροκάλυπτο ψεύδος και η φαυλότητα ανταμείβονται.

Οι μάσκες έπεσαν. Η αριστεία έμεινε στα λόγια. Ο κ. Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη. Αποκαλύφθηκε πως το πρόσωπο του κ. Λαζαρίδη είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη και της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Η παρακμή, η διαφθορά και η αναξιοκρατία είναι πλέον έννοιες ταυτόσημες με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhsyicqpxr35?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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