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Κίνα και Ισπανία ενισχύουν τους δεσμούς τους εν μέσω παγκόσμιων ανακατατάξεων
Πηγή: Facebook/Pedro Sánchez Pérez-Castejón﻿
Ειδήσεις
19:19 - 14 Απρ 2026

Κίνα και Ισπανία ενισχύουν τους δεσμούς τους εν μέσω παγκόσμιων ανακατατάξεων

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, δεσμεύτηκε την Τρίτη να ενισχύσει τις σχέσεις της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από συνάντηση στο Πεκίνο με τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ. Μιλώντας στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, ο Σι υπογράμμισε τη σημασία μιας στενότερης συνεργασίας μεταξύ Κίνας και ΕΕ, τονίζοντας ότι η αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία θα συμβάλουν όχι μόνο στην ευημερία των κοινωνιών τους, αλλά και στη σταθερότητα και την ειρήνη σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο διεθνές περιβάλλον.

Ο Κινέζος ηγέτης χαρακτήρισε τον Σάντσεθ βασικό συνομιλητή μεταξύ Πεκίνου και Βρυξελλών, επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις Ισπανίας–Κίνας έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας στη συνολική σταθερότητα των ευρωκινεζικών σχέσεων. Σε μια έμμεση αιχμή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι επαίνεσε την Ισπανία ως χώρα που ενεργεί με «ηθική ακεραιότητα» και τόνισε ότι Μαδρίτη και Πεκίνο βρίσκονται «στη σωστή πλευρά της Ιστορίας».

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη απόρριψης μιας επιστροφής σε ένα διεθνές σύστημα που θυμίζει «νόμο της ζούγκλας» και επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην προώθηση της πολυμέρειας και της συνεργασίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε πριν από επίσημο δείπνο προς τιμήν του Ισπανού πρωθυπουργού, ο οποίος επισκέπτεται το Πεκίνο για τέταρτη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια. Ο Σάντσεθ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την ανάγκη ενίσχυσης των δεσμών με την Κίνα, ιδιαίτερα μετά την επανεκλογή Τραμπ, εκτιμώντας ότι η ΕΕ πρέπει να διευρύνει τις διεθνείς της συνεργασίες.

Παρά τις επικρίσεις από την Ουάσιγκτον, ο Ισπανός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε μια σχέση ΕΕ–Κίνας βασισμένη στην εμπιστοσύνη, τον διάλογο και τη σταθερότητα, με στόχο μια πολυπολική διεθνή τάξη που θα στηρίζεται στον ρεαλισμό και τον αμοιβαίο σεβασμό.

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