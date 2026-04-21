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Ο όμιλος Qualco επιτυγχάνει σημαντική ανάπτυξη κατά το πρώτο έτος ως εισηγμένη εταιρεία
Ανακοινώσεις
19:23 - 21 Απρ 2026

Ο όμιλος Qualco επιτυγχάνει σημαντική ανάπτυξη κατά το πρώτο έτος ως εισηγμένη εταιρεία

Reporter.gr Newsroom
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Ο όμιλος Qualco κατέγραψε ένα ισχυρό πρώτο έτος ως εισηγμένη εταιρεία, με πειθαρχημένη υλοποίηση έναντι των στρατηγικών στόχων που τέθηκαν κατά τη δημόσια εγγραφή (IPO). Η επίδοσή του επιβεβαιώνει ότι παραμένει σε τροχιά επίτευξης της μεσοπρόθεσμης καθοδήγησης, με σαφή δυναμική που μεταφέρεται στο 2026 και πέραν αυτού.

Κατά τη χρήση 2025 (FY 2025), ο όμιλος σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 17% και αύξηση Προσαρμοσμένου EBITDA κατά 12% σε ετήσια βάση. Για τους δώδεκα μήνες που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2025, κατέγραψε περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA 20%, σε ευθυγράμμιση με την καθοδήγηση της δημόσιας εγγραφής. Η μόχλευση παρέμεινε σταθερή στο 0.8x Καθαρός Δανεισμός (εξαιρουμένων των αντληθέντων κεφαλαίων από τη Δημόσια Προσφορά και των μισθώσεων) προς Προσαρμοσμένο EBITDA, ενώ η μετατροπή σε ταμειακές ροές ανήλθε σε 48%.

Παρά την μακροοικονομική αβεβαιότητα και τις ευρύτερες πιέσεις στον κλάδο λογισμικού και της πληροφορικής, o όμιλος Qualco σημείωσε υπεραπόδοση έναντι της χρήσης 2024 (FY 2024). Αυτό ενισχύει την πεποίθηση του οργανισμού ότι θα διατηρήσει την ανάπτυξη εσόδων στη μεσαία κλίμακα των διψήφιων ποσοστών, υλοποιώντας το στρατηγικό όραμά του.

Το 2025 σηματοδότησε απτή πρόοδο σε όλους τους πυλώνες της στρατηγικής του ομίλου. Συγκεκριμένα, προχώρησε αποφασιστικά προς την εξέλιξή του ως εταιρεία «AI-first», επενδύοντας σε χαρτοφυλάκιο προϊόντων για το 2026, που περιλαμβάνει τα Agenly, ML Studio και το Qualco Centre for Applied Research & Technology (QART). Επιτάχυνε τη διεθνή ανάπτυξη, με ουσιαστικές νέες επιτυχίες τόσο στον καθιερωμένο κλάδο Qualco Technology όσο και στη νεοσύστατη μονάδα ICT, Quento. Αξιοποίησε την τεχνολογία του για να διευρύνει την εμβέλεια των πλατφορμών του, λανσάροντας το Uniko σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το ODS σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. Παράλληλα, διεύρυνε ουσιαστικά τον τομέα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων στην Ελλάδα, όπου τα Υπό Διαχείριση Κεφάλαια (AUM) υπερδιπλασιάστηκαν. Κάθε βασικός δείκτης επιβεβαιώνει ότι ο όμιλος Qualco κινείται εντός των στόχων που έχει θέσει και επιταχύνει.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του οργανισμού και βρίσκεται στον πυρήνα του τρόπου λειτουργίας του. Βασισμένη σε 25 έτη ιδιόκτητων δεδομένων ρυθμιζόμενων ροών εργασίας, η στρατηγική του ομίλου στην ΤΝ έχει εξαρχής διττή κατεύθυνση. Εξωτερικά, την ενσωματώνει απευθείας στα προϊόντα, στα οποία βασίζονται οι πελάτες του. Εσωτερικά, εφαρμόζει την ίδια τεχνολογία στις δικές του λειτουργίες, αυξάνοντας την παραγωγικότητα σε ολόκληρο τον οργανισμό. Τα πρώιμα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και υποστηρίζουν τη μεσοπρόθεσμη πορεία της κερδοφορίας του. Ο όμιλος Qualco αντιλαμβάνεται την ΤΝ όχι ως απειλή για το επιχειρηματικό του μοντέλο, αλλά ως τον ισχυρότερο επιταχυντή της ανταγωνιστικής του θέσης.

Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν την αφοσίωση ολόκληρου του οργανισμού και τη στρατηγική καθοδήγηση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Προχωρώντας στο 2026, ο όμιλος Qualco παραμένει προσηλωμένος στην υλοποίηση του οδικού του χάρτη, διατηρώντας παράλληλα, την επιχειρησιακή πειθαρχία και τα πρότυπα διακυβέρνησης που έχουν καθορίσει την πρόοδό του έως σήμερα.

Η αποστολή του παραμένει αμετάβλητη: να δημιουργεί τεχνολογία που μετασχηματίζει το χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα προς το καλύτερο. Προσβλέπει στη συνεχή συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, οικοδομώντας σε αυτό το ισχυρό θεμέλιο και παρέχοντας μακροπρόθεσμη βιώσιμη αξία.

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Επισυνάπτεται αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Qualco στο τέλος του κειμένου

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