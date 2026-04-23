Πλαστικά Θράκης: Στις 15 Ιουνίου η αποκοπή για το μέρισμα του 2025

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με την απόφαση 25/15.4.2024 της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η Εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), ενημερώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2026 , (γνωστοποιηθέν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ως άνω διατάξεις την 17.04.2026) , το οποίο συμπληρώνεται και συνακόλουθα επικαιροποιείται ως προς το ύψος του προς διανομή μερίσματος καθώς και ως προς τις ημερομηνίες αποκοπής, καταγραφής και έναρξης καταβολής μερίσματος

Κατόπιν τούτων το Οικονομικό Ημερολόγιο συμπληρώνεται ως κάτωθι :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 22 Απριλίου 2026, αποφάσισε να προτείνει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, υπό την αίρεση της λήψης της σχετικής απόφασης από αυτήν, τη διανομή συνολικού μικτού ποσού €10.500.000 προς τους μετόχους, ήτοι μικτού ποσού € 0,2400469010 ανά μετοχή, από τα κέρδη της εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025).

• Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος χρήσεως 2025: Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026.

• Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος χρήσεως 2025: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026 (Record Date).

• Ημερομηνία έναρξης καταβολής Μερίσματος χρήσεως 2025 μέσω πιστωτικού ιδρύματος: Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026.

Οι ανωτέρω εισηγήσεις (τόσο ως προς το ποσό του μερίσματος, όσο και ως προς τις αναφερόμενες ημερομηνίες αναφορικά με τη διανομή(καταβολή) του μερίσματος) τελούν ως αναφέρθηκε , υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ανωτέρω θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Τέλος υπενθυμίζεται, χάριν πληρότητας, ότι στις 23 Ιανουαρίου 2026 η Εταιρεία προέβη στην καταβολή προς τους μετόχους προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2025, συνολικού ποσού 3.000.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,0685848289 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχούσε στις 884.815 ίδιες μετοχές που κατείχε η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρέθηκαν κατά νόμο της καταβολής του εν λόγω προσωρινού μερίσματος, ανήλθε σε 0,0700008262 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό). Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά , ήτοι το ακριβές ποσό κατόπιν της εφαρμογής των εκ του νόμου προβλεπόμενων κρατήσεων καθώς και οι ημερομηνίες αποκοπής , καταγραφής και πληρωμής έχουν ήδη γνωστοποιηθεί προς το επενδυτικό κοινό δυνάμει της από 12.01.2026 Ανακοινώσεως της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες ή/και το περιεχόμενο του παρόντος επικαιροποιημένου Οικονομικού Ημερολογίου, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό και στην ως άνω απόφαση.