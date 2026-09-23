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Εξηγήσεις για το τέλος των €3 ανά επιβάτη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ζητάει ο Χάρης Μαμουλάκης
Πολιτική
09:20 - 23 Σεπ 2026

Εξηγήσεις για το τέλος των €3 ανά επιβάτη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ζητάει ο Χάρης Μαμουλάκης

Reporter.gr Newsroom
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Το τέλος των 3 ευρώ που πληρώνει κάθε επιβάτης του αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος  Καζαντζάκης» για τη συντήρηση και την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων, βρίσκεται στο επίκεντρο νέας Κοινοβουλευτικής παρέμβασης του ανεξάρτητου Βουλευτή Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη.  

Με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών ο Χάρης Μαμουλάκης, αναφέρεται στην αυξημένη κίνηση του «Νίκος Καζαντζάκης», στην προοπτική αξιοποίησης του χώρου μετά τη λειτουργεία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι και στην επιβολή σε αυτή τη μεταβατική περίοδο του τέλους ύψους 3 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη, από την 1η Νοεμβρίου 2025.

Όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση, το νέο τέλος των 3 ευρώ πρέπει να διακρίνεται από το ήδη υφιστάμενο Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων (ΤΕΑΑ), το οποίο επίσης ανέρχεται σε 3 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη με τα έσοδα που προέρχονται από το αεροδρόμιο Ηρακλείου να συνδέονται με τη χρηματοδοτική δομή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι και να κατανέμονται, κατά την περίοδο κατασκευής του, κατά 64,98% στη Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε. και κατά 35,02% στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό και συμβατικό πλαίσιο.

Με δεδομένο ότι τα ποσά αυτά διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση έργων και εξοπλισμού των αερολιμένων αρμοδιότητας της ΥΠΑ, καθώς και για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας και επενδύσεων της ΥΠΑ, και ειδικότερα για τις κατηγορίες δαπανών που έχουν δηλωθεί στη βάση κόστους των αντίστοιχων τελών, προκύπτει ένα ζήτημα που χρήζει σαφούς αποσαφήνισης: σε ποιο βαθμό τα έσοδα που προέρχονται ειδικά από το τέλος των 3 ευρώ που καταβάλλουν οι αναχωρούντες επιβάτες του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου επιστρέφουν πράγματι στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες για τις οποίες το τέλος υπολογίστηκε και επιβλήθηκε.

Με δεδομένο τον πολύ μεγάλο αριθμό επιβατών που διακινούνται από το αεροδρόμιο, το τέλος αυτό δημιουργεί σημαντικά έσοδα, αλλά και επειδή πρόκειται για πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των επιβατών, απαιτείται πλήρης διαφάνεια ως προς το ύψος των εισπράξεων, τον λογαριασμό στον οποίο καταλήγουν, τη διαχείρισή τους και τις συγκεκριμένες δαπάνες που χρηματοδοτούν, ο Χάρης Μαμουλάκης ζητάει απαντήσεις από τον αρμόδιο Υπουργό στα ερωτήματα:

  1. Ποιο είναι το συνολικό καθώς και το μηνιαίο ποσό που έχει εισπραχθεί από την επιβολή του τέλους των 3 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη, από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του μέχρι σήμερα και σε ποιον λογαριασμό ή κωδικό εσόδων κατατίθενται τα εν λόγω ποσά;
  2. Σε ποιες συγκεκριμένες δαπάνες, έργα, εργασίες συντήρησης, προμήθειες και υπηρεσίες έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα τα έσοδα του τέλους; Να δοθεί αναλυτικός πίνακας στον οποίο να αναφέρονται για κάθε δαπάνη: το αντικείμενο, το ποσό, η ημερομηνία, ο ανάδοχος ή προμηθευτής, η σχετική σύμβαση ή απόφαση και ο ΑΔΑ και ο ΑΔΑΜ, όπου υπάρχουν. Υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο;
  3. Ποιες εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του «Νίκος Καζαντζάκης» προγραμματίζονται μέχρι την οριστική μεταφορά της αεροπορικής δραστηριότητας στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός τους;
  4. Ποιος είναι ο υφιστάμενος κυβερνητικός σχεδιασμός για την αξιοποίηση της έκτασης και των υφιστάμενων κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου μετά την παύση λειτουργίας του; Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σχετικές μελέτες και ποιο είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα λήψης των σχετικών αποφάσεων;
  5. Με ποιον τρόπο θα συμμετάσχουν ο Δήμος Ηρακλείου και η τοπική κοινωνία στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου αξιοποίησης της έκτασης;
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