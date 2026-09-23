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Μητσοτάκης: Σημαντική η διατλαντική συνεργασία στον σύνθετο κόσμο του σήμερα
Πολιτική
09:35 - 23 Σεπ 2026

Μητσοτάκης: Σημαντική η διατλαντική συνεργασία στον σύνθετο κόσμο του σήμερα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, στην Καλιφόρνια, μαζί με την πρώην Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και Διευθύντρια του Ινστιτούτου Hoover, Condoleezza Rice.

Στις τοποθετήσεις του, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στο μείγμα πολιτικών που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις παγκόσμιες κρίσεις των τελευταίων ετών, στοχεύοντας στο τρίπτυχο: δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή και αντιμετώπιση των ανισοτήτων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 2019, έχει πετύχει την ταχύτερη υποχώρηση της αναλογίας του χρέους προς το ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΟΣΑ και έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις, των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας.

Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, η καλή πορεία της Ελλάδας αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι, εν μέσω μεγάλης αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, έχει χαμηλότερο κόστος δανεισμού από τέσσερα μέλη του G7, ενώ παράλληλα Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέθεσε πως η άνοδος της οικονομίας έχει συμβάλει στο να δοθεί έμφαση και σε μία άλλη πτυχή του «τριγώνου», την κοινωνική πολιτική, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση σειράς λελογισμένων μειώσεων φόρων και τη σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%.

Σημείωσε ακόμη ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής και αξιοποίησε αποτελεσματικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας έτσι σημαντικά κεφάλαια για δημόσιες επενδύσεις και φοροελαφρύνσεις.

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε, επίσης, στον τρίτο άξονα, τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με «πυξίδα» το Διεθνές Δίκαιο, έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορα της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, στερώντας πολιτικό «οξυγόνο» από κόμματα της άκρας δεξιάς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη ότι πιστεύει ιδιαίτερα και σταθερά στη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας, ειδικά στον σύνθετο κόσμο του σήμερα. Εξέφρασε τη στήριξή του στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρώπης, στη βάση των συστάσεων της έκθεσης Draghi.

Ο Πρωθυπουργός είχε, τέλος, την ευκαιρία να σκιαγραφήσει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, σημειώνοντας στους συνομιλητές του πως πρόκειται για έτος-ορόσημο, καθώς συμπληρώνονται 200 έτη από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.

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