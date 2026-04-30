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Allwyn: 2,49 εκατ. νέες μετοχές από επανεπένδυση ειδικής διανομής €0,80 – Διαπραγμάτευση από 4 Μαΐου
Ανακοινώσεις
18:20 - 30 Απρ 2026

Allwyn: 2,49 εκατ. νέες μετοχές από επανεπένδυση ειδικής διανομής €0,80 – Διαπραγμάτευση από 4 Μαΐου

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Allwyn AG προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω επανεπένδυσης ειδικής διανομής €0,80 ανά μετοχή, με την έκδοση 2.494.811 νέων κοινών μετοχών και την έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Euronext Athens από τις 4 Μαΐου 2026.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εταιρείας

Η Allwyn AG (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι, κατόπιν της έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας (το “Διοικητικό Συμβούλιο”) στις 30 Μαρτίου 2026 ειδικής διανομής ύψους €0,80 ανά κοινή μετοχή (η “Ειδική Διανομή”) με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της επανεπένδυσης της Ειδικής Διανομής από τους δικαιούχους που επέλεξαν να λάβουν νέες μετοχές αντί μετρητών (η “Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου”), η Εταιρεία αποφάσισε την έκδοση 2.494.811 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (οι “Νέες Μετοχές”) στο πλαίσιο του υφιστάμενου εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι Νέες Μετοχές που θα εκδοθούν αντιστοιχούν στο επίπεδο κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από την επανεπένδυση της Ειδικής Διανομής, όπως επιλέχθηκε.

Οι Νέες Μετοχές εκδίδονται υπέρ των δικαιούχων μετόχων που συμμετείχαν στην επανεπένδυση της Ειδικής Διανομής, με τιμή διάθεσης ίση με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης που έληξαν την ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος (ήτοι από τη Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026 έως και την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026). Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίστηκε σε € 13,47. Δικαιούχοι της Ειδικής Διανομής είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι ως κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (“Σ.Α.Τ.”) την Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026.

Στο πλαίσιο της επανεπένδυσης της Ειδικής Διανομής, οι δικαιούχοι μέτοχοι ενημερώθηκαν μέσω ανακοινώσεων που αναρτήθηκαν στους ιστότοπους της Euronext Athens και της Εταιρείας σχετικά με το δικαίωμά τους να επιλέξουν να λάβουν το δικαίωμα Ειδικής Διανομής τους υπό μορφή μετοχών, μετρητών ή συνδυασμού των δύο, καθώς και για τη χρονική περίοδο, τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος αυτού. Το εν λόγω δικαίωμα ασκήθηκε συνολικά από 3.172 μετόχους, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση 2.494.811 νέων κοινών μετοχών. Συνεπεία αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των €748.443,30 και ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 242.034.741,90, διαιρούμενο σε 806.782.473 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης.

Την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026, η Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών της Εταιρείας. Η διαπραγμάτευση των 2.494.811 Νέων Μετοχών της Εταιρείας στο χρηματιστήριο Euronext Athens θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026. Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους. Από την ίδια ημερομηνία, ο νέος συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας που θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Euronext Athens θα ανέρχεται σε 806.782.473 κοινές μετοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να ανατρέξουν στο έγγραφο παροχής πληροφοριών, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.allwyn.com/regulatory-announcements. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

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