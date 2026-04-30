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Λάμψα: Έσοδα 126 εκατ. ευρώ για το 2025 - Πτωτικά τα EBITDA
Ανακοινώσεις
18:51 - 30 Απρ 2026

Λάμψα: Έσοδα 126 εκατ. ευρώ για το 2025 - Πτωτικά τα EBITDA

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα ΑΕ» δημοσίευσε την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση, της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01.01.2025 – 31.12.2025). 

Κατά τη διάρκεια του 2025 συνεχίστηκε η ανάκαμψη του τουριστικού προϊόντος, φθάνοντας σε ένα επίπεδο σταθεροποίησης, μία τάση η οποία βαίνει κλιμακούμενη από τα προηγούμενα έτη, με αποτέλεσμα την επάνοδο της απωλεσθείσας δυναμικής των ξενοδοχείων σε επίπεδο εσόδων, με αποτέλεσμα ήδη ο Όμιλος να βελτιώσει τα συνολικά του έσοδα σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από την τελευταία αντίστοιχη χρήση, πριν την κρίση της πανδημίας (2019). Σημαντικές αλλαγές έχουν επέλθει και στους παράγοντες που επιδρούν στο μείγμα των πωλήσεων, αφού παρατηρείται πλέον μεγάλη αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό αναψυχής, με αυξημένη μέση τιμή δωματίου, καθώς επίσης ο συνεδριακός τουρισμός και τα επαγγελματικά ταξίδια έχουν πλέον αρχίσει να επανακάμπτουν δυναμικά.

Οι Πωλήσεις το 2025 ανήλθαν σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των € 126.097 χιλ. έναντι € 122.893 χιλ. τo 2024, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 3%. Οι πωλήσεις της μητρικής Εταιρείας (Ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρετανία» και «King George») ανήλθαν σε € 85.681 χιλ. από € 81.527 χιλ. τo 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5%.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη € 36.611 χιλ. έναντι κερδών € 40.069 χιλ. το 2024, μειωμένα κατά 9%. Αντίστοιχα, για την Εταιρεία ανήλθαν σε κέρδη € 28.777 χιλ. από κέρδη € 27.947 χιλ. το 2024, αυξημένα κατά 3%.

Τα Αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη € 24.476 χιλ., έναντι κερδών € 26.600 χιλ. της συγκριτικής χρήσης 2024. Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε κέρδη € 20.707 χιλ., έναντι κερδών € 18.782 χιλ. της συγκριτικής χρήσης 2024.

Ο Όμιλος, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης και στοχευμένης επέκτασής του, εστιάζει στην ολοκλήρωση των νέων επενδυτικών του σχεδίων:

  • Την επέκταση στον τομέα του υψηλών προδιαγραφών χειμερινού και ορεινού τουρισμού, με την επένδυση ύψους άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ για τον ριζικό εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του «Elatos Resort & SPA» στην Αγόριανη Παρνασσού , η οποία υλοποιείται με γοργούς ρυθμούς. Στόχος είναι η δημιουργία ενός υψηλών προδιαγραφών ορεινού τουριστικού θερέτρου 12μηνης λειτουργίας με κεντρικό concept το Wellness και η ανάδειξή του σε σημείο αναφοράς τόσο στην Ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά Ευεξίας και Αναψυχής. Για τη διαχείριση του θερέτρου “Elatos Resort & SPA”, επελέγη η διεθνής αλυσίδα ξενοδοχειακών μονάδων πολυτελείας «Emblems Collection» του Ομίλου Accor.
  • Η επέκταση στον τομέα του Entertainment, μέσω της απόκτησης συμμετοχής στη Regency Entertainment, για τη δημιουργία ολοκληρωμένων προϊόντων και ποιοτικών υπηρεσιών ψυχαγωγίας και φιλοξενίας.
  • Οι εργασίες ανακαίνισης του ξενοδοχείου «Athens Capital Suites – MGallery Collection», της θυγατρικής εταιρείας «ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΎ ΣΚΟΠΟΥ» ολοκληρώθηκαν εντός του 2025 και από τις 15 Απριλίου 2025 έχει τεθεί σε λειτουργία. Η ξενοδοχειακή μονάδα διαθέτει 19 πολυτελείς σουίτες, μεταξύ των οποίων και μία Προεδρική Σουίτα και προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Η Έκθεση περιλαμβάνει, τις ελεγμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Στην Έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες του Ομίλου και της Εταιρείας, χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου.

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