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ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Αγορά 1.000 ιδίων μετοχών στο πλαίσιο προγράμματος επαναγοράς
Ανακοινώσεις
17:27 - 08 Μάι 2026

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Αγορά 1.000 ιδίων μετοχών στο πλαίσιο προγράμματος επαναγοράς

Reporter.gr Newsroom
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Η «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ» ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Εταιρεία»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σε εφαρμογή της από 05/08/2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 10/11/2025 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, απέκτησε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά το χρονικό διάστημα από 04.05.2026 έως 08.05.2026, συνολικά 1.000 ίδιες μετοχές.

Την 05.05.2026 απέκτησε 1.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή 3,5340 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 3.534,00 ευρώ.Μετά την προαναφερόμενη συναλλαγή, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 7.425 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,0543% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής.

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