Ελλάκτωρ: Στο 59,59% έπεσε το ποσοστό της Reggeborgh

Σε μεταβολή της συμμετοχής της στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ προχώρησε η REGGEBORGH INVEST B.V., όπως γνωστοποίησε η εισηγμένη εταιρεία, έπειτα από σχετική ενημέρωση που έλαβε στις 8 Ιουνίου 2026.

Η ολλανδική επενδυτική εταιρεία προχώρησε σε εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση ποσοστού άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου, διατηρώντας ωστόσο τον έλεγχο της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με συμμετοχή που εξακολουθεί να προσεγγίζει το 60%.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Εκδότρια») ενημερώνει, για τη γνωστοποίηση που έλαβε την 08.06.2026 από μέτοχό της, σχετικά με μεταβολή στη συμμετοχή αυτού στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ως ακολούθως:

Η μέτοχος REGGEBORGH INVEST B.V. («REGGEBORGH») γνωστοποίησε ότι, στις 03.06.2026 (ημερομηνία συναλλαγής), μεταβίβασε 17.522.350 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,0323% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC).

Κατόπιν των ανωτέρω, η REGGEBORGH κατέχει πλέον 207.500.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσοστό 59,594% άμεσης συμμετοχής επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας ΑΕ (έναντι 225.022.350 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστού 64,626% συμμετοχής, προ της συναλλαγής), χωρίς να υφίσταται έμμεση συμμετοχή.

Λαμβανομένων υπόψη των ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 2.106.582 μετοχών, η συμμετοχή της REGGEBORGH INVEST B.V. στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε 59,956%.

Η REGGEBORGH INVEST B.V. δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3556/2007.