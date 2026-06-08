ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Eurobank: Καθαρό μέρισμα €0,06828 ανά μετοχή – Στις 15/6 η έναρξη πληρωμών
Ανακοινώσεις
18:19 - 08 Ιουν 2026

Eurobank: Καθαρό μέρισμα €0,06828 ανά μετοχή – Στις 15/6 η έναρξη πληρωμών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank» ή «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 28.04.2026, ενέκρινε τη διανομή μεικτού μερίσματος ποσού €258.673.900,00 ή €0,07123 ανά μετοχή, προ της παρακράτησης φόρου.

Το ποσό ανά μετοχή θα προσαυξηθεί λόγω των 32.389.605 ιδίων μετοχών που δεν δικαιούνται μέρισμα, και συνεπώς το μέρισμα διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των €0,07187 ανά μετοχή.

Από το ανωτέρω μεικτό ποσό παρακρατείται, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, φόρος ποσοστού 5%, με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις.

Συνεπώς, οι Μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μερίσματος για τη χρήση 2025, μετά την ανωτέρω παρακράτηση, €0,06828 ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, είχε αποφασιστεί η διανομή προαιρετικών αποθεματικών (ενδιάμεσου μερίσματος) συνολικού ποσού €170 εκατ. προ παρακράτησης φόρου, το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους την 12.11.2025 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 3 του άρθρου 162 ν. 4548/2018.

Οι βασικές ημερομηνίες σε σχέση με το μέρισμα σε μετρητά έχουν ως εξής:

α. Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψης μερίσματος (ήτοι η ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Eurobank θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens και παράλληλα στο Χρηματιστήριο Κύπρου χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος).

β. Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026: Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων λήψης μερίσματος (record date), ήτοι η ημερομηνία κατά την οποία όλοι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι στα αρχεία της Τράπεζας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι του μερίσματος.

γ. Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026: Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος σε μετρητά.

Το μέρισμα σε μετρητά θα καταβληθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία, ως εξής:

  • Μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Euronext Athens (τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Euronext Securities Athens (AthexCSD) και τις σχετικές αποφάσεις του.
  • Ειδικά για περιπτώσεις καταβολής σε νόμιμους κληρονόμους θανόντων δικαιούχων Μετόχων, των οποίων οι κινητές αξίες τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της οικείας Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. υπό τον χειρισμό της AthexCSD, η καταβολή θα πραγματοποιείται μέσω του δικτύου της Τράπεζας Eurobank Ανώνυμης Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Investor Information Service, αρμόδια μονάδα εξυπηρέτησης Μετόχων της Eurobank, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στο 214 4046400, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:30 – 17:00).

Τελευταία τροποποίηση στις 08/06/2026 - 18:54
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εθνική Τράπεζα: Στα €0,27926 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα
Ανακοινώσεις

Εθνική Τράπεζα: Στα €0,27926 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα

Ελλάκτωρ: Στο 59,59% έπεσε το ποσοστό της Reggeborgh
Ανακοινώσεις

Ελλάκτωρ: Στο 59,59% έπεσε το ποσοστό της Reggeborgh

Flexopack: Διανομή μερίσματος 0,175 ευρώ ανά μετοχή
Ανακοινώσεις

Flexopack: Διανομή μερίσματος 0,175 ευρώ ανά μετοχή

Profile: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς έως 1 εκατ. ιδίων μετοχών
Ανακοινώσεις

Profile: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς έως 1 εκατ. ιδίων μετοχών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 21:24

BBC: «Ένα Μουντιάλ για λίγους» - Οργή φιλάθλων για βίζες και ταξιδιωτικούς αποκλεισμούς στις ΗΠΑ

Υγεία
08/06/2026 - 21:00

Νέα έγκριση FDA: Μια σημαντική θεραπευτική εναλλακτική για παιδιά και ενήλικες με αιμοφιλία

Πολιτική
08/06/2026 - 20:58

Δένδιας από τη Λευκωσία: Κατήγγειλε τουρκική παρενόχληση και ζήτησε ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα

Ειδήσεις
08/06/2026 - 20:45

Αίγυπτος και Alcazar Energy προχωρούν σε επένδυση $420 εκατ. για αιολικό πάρκο στην Ερυθρά Θάλασσα

Περιβάλλον
08/06/2026 - 20:37

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών 2026: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την προστασία των θαλασσών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 20:23

Στρατηγική συνεργασία AEGEAN - Icelandair για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας Ελλάδας - Ισλανδίας

Πολιτική
08/06/2026 - 20:20

Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα των τραπεζών – Ο πολίτης θα ξέρει τι υπέγραψε

Ειδήσεις
08/06/2026 - 20:14

Μερτς – Μακρόν: Αδιέξοδο στο πρόγραμμα για τα μαχητικά αεροσκάφη FCAS

Ανεμοδείκτης
08/06/2026 - 19:59

Ο απινιδωτής του Ένρικσεν έκανε τη δουλειά του

Ειδήσεις
08/06/2026 - 19:59

Λουτράκι: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Περαχώρα – Συνελήφθη 70χρόνος Γάλλος

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 19:52

Ευρωαγορές σε μικτό πρόσημο: Ο Stoxx έκλεισε με οριακή πτώση – Αντίρροπες τάσεις σε κλάδους

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 19:27

Δήμας: Μεγάλα έργα σε τροχιά ολοκλήρωσης – Το σχέδιο για μεταφορές και υποδομές έως το 2030

Πολιτική
08/06/2026 - 19:10

Ν/σ για περιφερειακά κανάλια – Μαρινάκης: «Εθνική πρωτοβουλία με ευρεία συναίνεση μετά από 30 χρόνια»

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 19:00

Συμφωνία ορόσημο Google–Intel για πάνω από 3 εκατ. μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης

Εργασιακά
08/06/2026 - 18:56

ΔΥΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:48

Εθνική Τράπεζα: Στα €0,27926 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Κεραμέως: Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η δια βίου μάθηση είναι αναγκαιότητα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Στη Λευκωσία η 3η Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝ.Α.Τ: Ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη σε περίοδο παγκόσμιων κρίσεων

Ειδήσεις
08/06/2026 - 18:33

ΕΕ: Κυρώσεις σε πρόσωπα και οντότητα στο Ιράν για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:31

Ελλάκτωρ: Στο 59,59% έπεσε το ποσοστό της Reggeborgh

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:26

Flexopack: Διανομή μερίσματος 0,175 ευρώ ανά μετοχή

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:19

Eurobank: Καθαρό μέρισμα €0,06828 ανά μετοχή – Στις 15/6 η έναρξη πληρωμών

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:05

Interwood: ΑΜΚ έως €5 εκατ. – Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενου ομολογιακού και επενδυτική στήριξη

Σχόλια Αγοράς
08/06/2026 - 18:04

Χρηματιστήριο: Ήπια υποχώρηση, χάρη σε ενδοσυνεδριακό rebound - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:54

Κρήτη: Προθεσμία για την Πέμπτη (10/6) έλαβε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για τρομοκρατική δράση

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:52

Κομισιόν για 100 μέρες πολέμου: +€47 δισ. το ενεργειακό κόστος της ΕΕ σε μόλις 10 ημέρες

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:45

Εύβοια: Ζημιές σε τουλάχιστον 96 σπίτια από τους σεισμούς – Πώς θα αποζημιωθούν

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:32

Politico: Η Ευρώπη διεκδικεί το «τιμόνι» των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:31

Εκλογές Αρμενία: Θετική αποτίμηση από διεθνείς παρατηρητές – Καταγγελίες για εκλογικές παρατυπίες από Ρωσία

Πολιτική
08/06/2026 - 17:22

Γεραπετρίτης σε Πατριάρχη Θεόφιλο Γ: «Υπόθεση του Ελληνισμού» η προστασία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ