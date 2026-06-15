Prodea: 1,4 εκατ. μετοχές πούλησε ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου

Η «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, μετά από τις σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε, ότι τα κάτωθι υπόχρεα πρόσωπα, κατά την έννοια του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, προέβησαν σε συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρείας.

Οι εν λόγω συναλλαγές υπερβαίνουν, για κάθε υπόχρεο πρόσωπο, το συνολικό όριο γνωστοποίησης των €20.000, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/2809 και παρατίθενται αναλυτικά κατωτέρω:

i. το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «INVEL REAL ESTATE B.V.» που έχει στενούς δεσμούς με τον κο Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου, Πρόεδρο και Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 10.06.2026 σε διάθεση 147.630 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με τιμή διάθεσης 5,00 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 738.150,00 Ευρώ.

ii. το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «INVEL REAL ESTATE B.V.» που έχει στενούς δεσμούς με τον κο Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου, προέβη την 11.06.2026 σε διάθεση 344.223 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με τιμή διάθεσης 5,01 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1.724.297,20 Ευρώ.

iii. το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «INVEL REAL ESTATE B.V.» που έχει στενούς δεσμούς με τον κο Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου, προέβη την 12.06.2026 σε διάθεση 448.362 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με τιμή διάθεσης 5,17 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 2.318.170,35 Ευρώ.

iv. το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «INVEL REAL ESTATE B.V.» που έχει στενούς δεσμούς με τον κο Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου, προέβη την 15.06.2026 σε διάθεση 252.992 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με τιμή διάθεσης 5,20 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1.315.659,60 Ευρώ.

v. το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «INVEL RE HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED», που έχει στενούς δεσμούς με τον κο Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου, την 11.06.2026 απέκτησε 215.740 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με τιμή κτήσης 5,00 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1.078.700,00 Ευρώ.

vi. ο κος Αριστοτέλης Καρυτινός, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας, στις 10.06.2026 απέκτησε 85.500 μετοχές με τιμή κτήσης 5,00 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 427.500,00 Ευρώ.

vii. η κα Θηρεσία Μεσσάρη, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & Εργασιών και Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 11.06.2026 απέκτησε 57.500 μετοχές με τιμή κτήσης 5,00 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 285.000 Ευρώ.

viii. ο κος Σταμάτης Σάπκας, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας, την 11.06.2026 απέκτησε 22.512 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με τιμή κτήσης 5,00 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 112.560,00 Ευρώ.

ix. η εταιρεία TSOUKNIDA INVESTMENTS LIMITED, νομικό πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με τον κ. Αλέξιο Πιπιλή (Head of Hospitality and Business Development και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας), την 11.06.2026 απέκτησε 38.000 μετοχές με τιμή κτήσης 5,00 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 190.000,00 Ευρώ.

x. ο κος Γεώργιος Κωνσταντινίδης, μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας, την 12.06.2026 απέκτησε 18.760 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με τιμή κτήσης 5,00 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 93.800,00 Ευρώ.

xi. η κα Κυριακή Τζέμου, Νομικός Σύμβουλος και Προϊστάμενη της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, την 11.06.2026 απέκτησε 28.500 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με τιμή κτήσης 5,00 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 142.500,00 Ευρώ.