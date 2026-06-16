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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Διανέμει €41,37 εκατ. από τα κέρδη του 2025 στους μετόχους
Ανακοινώσεις
17:49 - 16 Ιουν 2026

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Διανέμει €41,37 εκατ. από τα κέρδη του 2025 στους μετόχους

Reporter.gr Newsroom
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Σήμερα, την 16 η Ιουνίου 2026, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., στην οποία παρέστησαν 498 Μέτοχοι κομιστές 77.714.208 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 75,49% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο : Εγκρίθηκαν με ψήφους 77.709.672 υπέρ (99,99% επί των παρισταμένων) και 4.536 ψήφους αποχή (0,01% επί των παρισταμένων), στο σύνολό τους οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2025 όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Euronext Athens και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση, η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Θέμα 2ο : Εγκρίθηκε με ψήφους 77.714.208 υπέρ (100,00% επί των παρισταμένων) η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή, από τα κέρδη της οικονομικής χρήσης του έτους 2025, συνολικού ποσού Ευρώ 41.369.316,40, ήτοι ποσού Ευρώ 0,40 ανά μετοχή. Το ποσό της διανομής ανά μετοχή θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία. Ως ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος ορίστηκε η Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 1 Ιουλίου 2026 (record date) και η ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος είναι η Τρίτη 7 Ιουλίου 2026.Το μέρισμα της χρήσης 2025 θα καταβληθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Θέμα 3 ο : Εγκρίθηκε με ψήφους 77.709.672 υπέρ (99,99% επί των παρισταμένων) και 4.536 ψήφους αποχή (0,01% επί των παρισταμένων), η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025.

Επί του 4 ου θέματος υπεβλήθη η αναφορά των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 5 ο : Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 77.696.172 υπέρ (99,98% επί των παρισταμένων), 5.599 ψήφους κατά (0,01% επί των παρισταμένων) και 12.437 ψήφους αποχή (0,02% επί των παρισταμένων), ενέκρινε την συνολική διαχείριση της χρήσης 2025 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Δημητρίου Αντωνάκου (μέλος του Δ.Σ. έως 11.06.2025), Δημητρίου Αφεντούλη, Μιχαήλ Γουρζή, Αικατερίνης Δεληκούρα, Σπυρίδωνα Καπράλου (μέλος του Δ.Σ. έως 11.06.2025), Πηνελόπης Λαζαρίδου, Κωνσταντίνου Λάμπρου (μέλος του Δ.Σ. έως 03.09.2025), Εμμανουήλ Μουστάκα, Άγγελου Μπενόπουλου, Όλγας Παναγοπούλου (μέλος του Δ.Σ. από 11.06.2025), Γεώργιου Περιστέρη, Σαρκισιάν Οχανέσογλου Μαρίνα (μέλος του Δ.Σ. από 11.06.2025), Αθανάσιου Σκορδά, Πέτρου Σουρέτη, Σοφίας Στάικου, Απόστολου Ταμβακάκη, και Ανδρέα Ταπραντζή.

Θέμα 6 ο : Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 77.671.330 υπέρ (99,94% επί των παρισταμένων), 30.441 ψήφους κατά (0,04% επί των παρισταμένων) και 12.437 ψήφους αποχή (0,02% επί των παρισταμένων), απάλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2025.

Θέμα 7 ο : Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 57.668.945 υπέρ (74,21% επί των παρισταμένων), 19.875.263 ψήφους κατά (25,57% επί των παρισταμένων) και αποχή 170.000 (0,22% επί των παρισταμένων), την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 8 ο : Εκλέχθηκε με ψήφους 77.709.354 υπέρ (99,99% επί των παρισταμένων) και 4.854 ψήφους κατά (0,01% επί των παρισταμένων) η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2026 συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ετήσιας έκθεσης βιωσιμότητας και αμοιβή με βάση αυτήν της χρήσης του 2025 και τυχόν αναπροσαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Θέμα 9 ο : Εγκρίθηκε με ψήφους 77.689.366 υπέρ (99,97% επί των παρισταμένων), 5.433 ψήφους κατά (0,01% επί των παρισταμένων) και 19.409 ψήφους αποχή (0,02% επί των παρισταμένων) το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς πενήντα επτά λεπτά του ευρώ (€ 0,57) και ανώτατη τιμή ογδόντα ευρώ (€ 80,00) ανά μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 16η Ιουνίου 2028, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία , και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. προκειμένου, κατά τη διακριτική του ευχέρεια να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να επιληφθεί όλων των διαδικαστικών λεπτομερειών για την υλοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών με δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εξουσιών του αυτών σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή στελέχη της Εταιρείας.

Θέμα 10ο : Εγκρίθηκε με ψήφους 64.675.963 υπέρ (83,22% επί των παρισταμένων) και ψήφους 13.038.245 κατά (16,78% επί των παρισταμένων) η χορήγηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει (α) των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1(β) και (β) του άρθρου 71 παρ. 1(β), του Ν. 4548/2018, προκειμένου αυτό να δύναται να αποφασίζει, με την απαιτούμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (μέσω έκδοσης νέων μετοχών ή/και μετατρέψιμων ομολογιών) κατά ονομαστικό ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το 15% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία χορήγησης της εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο (ήτοι μέσω έκδοσης έως 15.513.493 νέων κοινών μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας έως €8.842.691,01), έχοντας παράλληλα την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Η ως άνω εξουσία έχει πενταετή ισχύ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άπαξ ή σε περισσότερες συναλλαγές (εκδόσεις νέων μετοχών με καταβολή μετρητών, ή/και στο πλαίσιο εισφοράς περιουσιακών στοιχείων στην Εταιρεία, στο πλαίσιο εξαγορών ή άλλως, ή/και μέσω έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών). Δυνάμει της εν λόγω εξουσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει όλους τους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή/και του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της δομής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, του τρόπου, της διαδικασίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή/και των ομολογιών, την αξία των προς εισφορά περιουσιακών στοιχείων (τηρώντας τις κατά νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες αποτίμησης), τις κατηγορίες των επενδυτών που θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή στην κάλυψη των ομολογιών, των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή, κλπ. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει τη σύναψη των πάσης φύσεως συμβάσεων ή συμφωνιών με αλλοδαπές ή/και με ημεδαπές διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή/και νέους επενδυτές, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή/και της έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών και της διάθεσης αυτών, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας και του περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

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