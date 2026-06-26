Ευρώπη Holdings: Στο ταμπλό 3,43 εκατ. νέες μετοχές σε στελέχη και επιστροφή €0,31/μετοχή

Στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 3.425.688 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Euronext Athens προχωρά η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Ανταμοιβής της εταιρείας.

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν δωρεάν στους δύο δικαιούχους του προγράμματος, μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 περ. η΄ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Euronext Athens τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (3.425.688) νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας είκοσι έξι λεπτών του ευρώ (€0,26) εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες εκδίδονται μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και διατίθενται δωρεάν στους δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Ανταμοιβής της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018.

Το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών συντάσσεται και τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με τον αριθμό και τη φύση των Νέων Μετοχών, καθώς και τους λόγους και τις λεπτομέρειες της διάθεσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 περ. η΄ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 18.12.2025 ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανταμοιβής βάσει δημιουργίας υπεραξίας, με δικαιούχους τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά τους ως βασικών εκτελεστικών στελεχών της Εταιρείας (οι «Δικαιούχοι»). Η ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.12.2025 περί έγκρισης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει το ανωτέρω Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανταμοιβής, καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5816223, σύμφωνα με την από 29.12.2025 ανακοίνωση καταχώρισης του Γ.Ε.ΜΗ.

Το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανταμοιβής αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση των συμφερόντων των Δικαιούχων με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της, μέσω της σύνδεσης μέρους της μεταβλητής ανταμοιβής τους με τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, η ανταμοιβή των Δικαιούχων κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των Δικαιούχων και αποδίδεται, κατ’ αρχήν, με τη μορφή δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018.

Την 18.06.2026 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν της από 26.05.2026 απόφασης και εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό την υλοποίηση και οριστική εκκαθάριση του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Ανταμοιβής της Εταιρείας λόγω επικείμενης αλλαγής ελέγχου της Εταιρείας, κατά το ποσό των οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (€890.678,88), σύμφωνα με την εγκριθείσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τους όρους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Ανταμοιβής και το άρθρο 114 του ν. 4548/2018.

Η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και με την έκδοση τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (3.425.688) Νέων Μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι έξι λεπτών του ευρώ (€0,26) εκάστης. Οι Νέες Μετοχές διατίθενται δωρεάν στους Δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Ανταμοιβής και ισομερώς, ήτοι ένα εκατομμύριο επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τέσσερις (1.712.844) Νέες Μετοχές σε έκαστο εξ αυτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 5 του ν. 4548/2018, δεν απαιτείται μεταγενέστερη πιστοποίηση καταβολής της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, δεδομένου ότι αυτή πραγματοποιείται με κεφαλαιοποίηση ποσού της καθαρής θέσης της Εταιρείας.

Στην ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18.06.2026 εγκρίθηκε, σε συνέχεια της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και επί του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτός διαμορφώνεται συνεπεία της έκδοσης των Νέων Μετοχών, περαιτέρω αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους 45,5 εκ, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους ποσού ευρώ τριάντα ενός λεπτών (€0,31) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4548/2018.

Την 19.6.2026 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6087291, η με αριθμό πρωτοκόλλου 4124488ΑΠ/19.06.2026 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω ενιαίας απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18.06.2026. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου 4124488, και ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδοχικών και αλληλένδετων κεφαλαιακών μεταβολών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (€38.162.283,38), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες δεκατρείς (146.778.013) κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι έξι λεπτών του ευρώ (€0,26) εκάστης.

Οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες είναι ήδη εισηγμένες και τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Euronext Athens. Οι Νέες Μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 2,3339% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας μετά την έκδοσή τους (ήτοι ποσοστό περίπου 2,3897% του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας πριν την έκδοσή τους).

Η Εταιρεία θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Euronext Athens, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Euronext Athens και στις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Euronext Athens. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών θα αποφασισθεί από το αρμόδιο όργανο του Χρηματιστηρίου Euronext Athens και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στο επενδυτικό κοινό με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Euronext Athens μέσα.

Η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Euronext Athens κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Euronext Athens και την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Euronext Athens, όπως ισχύουν. Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες, κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων που οι Δικαιούχοι τηρούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), το οποίο διαχειρίζεται η «Euronext Athens Securities A.E», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Euronext Athens.

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 5 περ. η΄ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Euronext Athens, δεδομένου ότι οι Νέες Μετοχές διατίθενται στους Δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Ανταμοιβής της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά τους ως εκτελεστικών μελών διοίκησης της Εταιρείας, είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά και το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τη φύση των εκδιδόμενων κινητών αξιών, καθώς και με τους λόγους και τις λεπτομέρειες της διάθεσής τους.