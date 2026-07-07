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Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow
Ανακοινώσεις
19:03 - 07 Ιουλ 2026

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Reporter.gr Newsroom
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Η QnR Group επιταχύνει τη διεθνή ανάπτυξή της με στρατηγική εξαγορά στην Πολωνία, με την απόκτηση ποσοστού 51% της E-XIM IT S.A. επεκτείνοντας την παρουσία της στην Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη και ενισχύει τη θέση της στο οικοσύστημα του ServiceNow.

Ο Όμιλος QnR, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για στοχευμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής υψηλής προστιθέμενης αξίας, ανακοινώνει ότι υπέγραψε οριστική συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 51% του μετοχικού κεφαλαίου της E-XIM IT S.A., εταιρείας με έδρα την Πολωνία και εισηγμένης στο NewConnect, την εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου της Βαρσοβίας. Η E-XIM IT S.A., ιδρύθηκε το 2014 και αποτελεί μία από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες στην Πολωνία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, με αποκλειστική εξειδίκευση στην πλατφόρμα ServiceNow.

Η εταιρεία κατέχει δύο από τις υψηλότερες διαβαθμίσεις συνεργασίας στο παγκόσμιο οικοσύστημα της ServiceNow, ως ServiceNow Elite Partner (Reseller) και ServiceNow Premier Partner (Consulting & Implementation), επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εξειδίκευσής της στην υλοποίηση σύνθετων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται έως του μέγιστου ποσού των 6.901.790 ευρώ το οποίο θα καταβληθεί σε πέντε (5) δόσεις, απο τις οποίες οι δύο (2) πρώτες είναι σταθερές ενώ οι υπόλοιπες βασίζονται στην επίτευξη συγκεκριμένων οικονομικών στόχων. Προβλέπεται επίσης, δυνατότητα εξαγοράς υπολοίπου ποσοστού έως 31,62% το 2029.

Βάση Αποτίμησης

Η αποτίμηση καταρτίστηκε από την Baker Tilly TPA με ημερομηνία αποτίμησης την 30.04.2026 και αφορά την εύλογη αξία πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής και βασίστηκε στο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας για την περίοδο 2026–2030.

Η αποτίμηση βασίστηκε σε οικονομικά δεδομένα, αλλά και στη στρατηγική σημασία της συνεργασίας με ServiceNow, στην ένταξη της E-Xim IT στο οικοσύστημα του Ομίλου QnR.

Η E-XIM IT S.A., δεν έχει συμμετοχές σε άλλες εταιρείες.

Πληροφορίες για την εξαγοραζόμενη εταιρεία

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Μετοχική σύνθεση και Διοίκηση της εξαγοράζουσας πριν και μετά τις συναλλαγές

Η συναλλαγή δεν επέφερε οποιαδήποτε μεταβολή στη μετοχική σύνθεση ή στη διοίκηση της QnR, οι οποίες παραμένουν αμετάβλητες πριν και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Χρηματοδότηση

Η συναλλαγή δεν μεταβάλλει τη μετοχική ή κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας. Το τίμημα της συναλλαγής θα καλυφθεί από ίδια διαθέσιμα της Εταιρείας, τα οποία προέρχονται από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και από τραπεζικό δανεισμό.

Επιπτώσεις στην οικονομική και περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας και του ομίλου - Βασικά οικονομικά μεγέθη της εξαγοράζουσας και των εξαγοραζόμενων

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Με βάση τα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2025, η E-XIM IT S.A. αντιστοιχεί σε περίπου 19,0% του κύκλου εργασιών του Ομίλου QnR, σε περίπου 18,8% του συνολικού ενεργητικού και σε περίπου 22,1% των συνολικών υποχρεώσεων του Ομίλου.

Τα ίδια κεφάλαια της E-XIM IT S.A. κατά την 31.12.2025 ανήλθαν σε περίπου €0,45 εκατ., αντιστοιχώντας σε περίπου 6,6% των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου QnR, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμά της ανήλθαν σε περίπου €0,08 εκατ.

Η E-XIM IT S.A. δεν εμφανίζει ουσιώδη τραπεζικό ή χρηματοοικονομικό δανεισμό κατά την 31.12.2025.

Το EBITDA της E-XIM IT S.A. για τη χρήση 2025 διαμορφώθηκε σε περίπου €-0,92 εκατ., επηρεαζόμενο από έκτακτους και μη επαναλαμβανόμενους παράγοντες, οι οποίοι δεν εκτιμάται ότι αντανακλούν τη μελλοντική λειτουργική επίδοση της εταιρείας.

Σε επίπεδο ενοποίησης στον Όμιλο QnR, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενοποίηση θα πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία απόκτησης ελέγχου, η συνεισφορά της E-XIM IT S.A. στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών της χρήσης 2026 εκτιμάται σε περίπου €3,0 εκατ., με θετική συνεισφορά σε λειτουργικό επίπεδο.

Η πραγματική επίδραση της συναλλαγής στα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου QnR θα αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η συναλλαγή, σύμφωνα με τα εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα.

Ως προς τις επιπτώσεις της συναλλαγής μετά την ολοκλήρωσή της η Εταιρεία θα κατέχει ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου και 58% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η E-XIM IT S.A. θα ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου από την ημερομηνία απόκτησης ελέγχου.

Στρατηγική σημασία της επένδυσης – έμφαση σε enterprise digital transformation, IT service management & cyber resilience

Η εξαγορά της E-XIM IT S.A., αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης του QnR Group. Με την επέκταση στην Πολωνία, ο Όμιλος ενισχύει την παρουσία του στην αγορά της Κεντρικής Ευρώπης, αποκτώντας πρόσβαση σε μία από τις πλέον δυναμικές αγορές τεχνολογίας της Ευρώπης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω οργανική ανάπτυξη, νέες συνεργασίες και μελλοντικές στρατηγικές εξαγορές.

Παράλληλα, η συμφωνία σηματοδοτεί την είσοδο του QnR Group στο οικοσύστημα του ServiceNow, μίας από τις κορυφαίες παγκόσμιες πλατφόρμες Enterprise AI και Digital Workflow Automation.

Μέσα από την τεχνογνωσία και την εμπειρία της E-XIM IT S.A., ο Όμιλος δημιουργεί έναν νέο στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης γύρω από το οικοσύστημα του ServiceNow, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο του τεχνολογικού οικοσυστήματος του Ομίλου. Το αποτέλεσμα είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα το οποίο συνδυάζει AI, Cybersecurity, SAP, Core Banking & Financial Technologies, Digital Twin Technologies, Maritime Intelligence & IoT και πλέον την πλατφόρμα ServiceNow, διευρύνοντας τις δυνατότητές σε Enterprise Service Management και Digital Workflow Automation, επιτρέποντας στον Όμιλο να σχεδιάζει και να υλοποιεί endto-end έργα ψηφιακού μετασχηματισμού για μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Παράλληλα, η ένταξη της E-XIM IT S.A., στον Ομιλο QnR, δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τους ανθρώπους των δύο οργανισμών, μέσα από τη συνεργασία διεθνών ομάδων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη συμμετοχή σε μεγαλύτερα ευρωπαϊκά έργα και καινοτόμες τεχνολογικές πρωτοβουλίες.

Με τη νέα εξαγορά, ο Όμιλος QnR, κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την υλοποίηση του στρατηγικού της οράματος: τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τεχνολογικού ομίλου που αναπτύσσεται μέσα από στοχευμένες επενδύσεις, στρατηγικές συνεργασίες και κορυφαίες τεχνολογικές πλατφόρμες, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες, τους ανθρώπους και τους μετόχους του.

Δήλωση Παναγιώτη Πασχαλάκη Chief Executive Officer, QnR Group: «Η εξαγορά της E-XIM IT S.A. αποτελεί μία ακόμη στρατηγική επένδυση που επιβεβαιώνει τη συνεπή υλοποίηση του αναπτυξιακού μας σχεδίου. Η Πολωνία, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς και επιχειρηματικούς κόμβους της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η συγκεκριμένη επένδυση δημιουργεί για τον Όμιλο έναν ισχυρό περιφερειακό κόμβο ανάπτυξης, ο οποίος θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την περαιτέρω επέκτασή του στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Η ένταξη της E-XIM IT S.A. στο QnR Group προσθέτει έναν νέο στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης γύρω από το οικοσύστημα του ServiceNow, διευρύνοντας ουσιαστικά το τεχνολογικό οικοσύστημα και το χαρτοφυλάκιο λύσεων του Ομίλου σε τομείς όπως το Enterprise Service Management, το Workflow Automation, το IT Operations, το Governance, Risk & Compliance και το Cyber Resilience και ενισχύει τη θέση του Ομίλου στην αγορά του Enterprise Digital Transformation και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα και την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά. Με την εξαγορά της E-XIM IT S.A., ο Όμιλος QnR κάνει ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της για τη δημιουργία ενός ισχυρού ευρωπαϊκού τεχνολογικού ομίλου με διεθνή παρουσία, συμπληρωματικές τεχνολογικές δυνατότητες και ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων που δημιουργεί διαρκή αξία για τους πελάτες, τους ανθρώπους και τους μετόχους της. Αυτό είναι το όραμά μας. Η δημιουργία ενός ισχυρού European Technology Powerhouse.»

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

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