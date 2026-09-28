Booking.com: Νέα μέτρα διαφάνειας εν μέσω έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η Booking.com προχωρά εθελοντικά στην εφαρμογή μέτρων που περιορίζουν περαιτέρω τη σύνδεση μεταξύ των τιμών που διαθέτουν τα ξενοδοχεία εκτός της πλατφόρμας και των εμπορικών μηχανισμών της, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η εξέλιξη σημειώνεται ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα της ελληνικής Αρχής σχετικά με ενδεχόμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από την εταιρεία.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) χαιρετίζει την εθελοντική υιοθέτηση από την Booking.com μέτρων διαφάνειας έναντι των συνεργατών της σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε συνέχεια του ρυθμιστικού διαλόγου της εταιρείας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμόρφωσή της με την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA).

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, τα εν λόγω μέτρα καταλαμβάνουν το σύνολο των Κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και αποτελούν θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας, της διεκδικησιμότητας των ψηφιακών αγορών και της διασφάλισης δίκαιων όρων συναλλαγής για τους επιχειρηματικούς χρήστες υπηρεσιών επιγραμμικής διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τους στόχους της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές.

Δεσμεύσεις ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Τα ως άνω μέτρα διαφάνειας, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, δεν επηρεάζουν ούτε προδικάζουν το αποτέλεσμα της εκκρεμούς διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία αφορά σε πιθανολογούμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους της Booking.com στην αγορά παροχής υπηρεσιών επιγραμμικής διαμεσολάβησης για την πραγματοποίηση κρατήσεων σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα μέσω Online Travel Agencies (OTAs) υπό το φως των διατάξεων περί ελεύθερου ανταγωνισμού (άρθρο 2 του Ν. 3959/2011 και άρθρο 102 ΣΛΕΕ).

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η ΕΑ κατόπιν ενδελεχούς έρευνας ήγειρε σοβαρές προκαταρκτικές ανησυχίες περί πιθανού αποκλεισμού ανταγωνιστικών επιχειρήσων OTA από την είσοδο ή την επέκτασή τους στην Ελλάδα.

Για την αντιμετώπιση των προκαταρκτικών αυτών ανησυχιών, η Booking.com προσέφερε δεσμεύσεις στην ΕΑ, τις οποίες η ΕΑ έθεσε σε διαβούλευση («market test») στις 8 Ιουλίου 2026.

Η Ολομέλεια της ΕΑ θα αποφασίσει επί της πρότασης της Booking.com εντός των προσεχών μηνών.

Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ΕΑ τονίζει ότι συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις που διεξάγονται σε ενωσιακό επίπεδο και συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες εθνικές αρχές ανταγωνισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ECN) σε ζητήματα ανταγωνισμού που ανακύπτουν στις ψηφιακές αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του ρυθμιστικού διαλόγου με την Booking, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επωφελήθηκε από τη συνεργασία με την ΕΑ, καθώς και την Ιταλική και Ισπανική αρχή ανταγωνισμού. Η σημερινή ανακοίνωση της υιοθέτησης μέτρων διαφάνειας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της σημασίας της στενής αυτής συνεργασίας για την προώθηση αποτελεσματικών και συνεκτικών λύσεων στις ψηφιακές αγορές προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Η ΕΑ δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στην αποστολή της για τη διασφάλιση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις ψηφιακές αγορές ασκώντας τις αρμοδιότητές της προς όφελος των επιχειρηματικών χρηστών, των καταναλωτών και της ελληνικής οικονομίας.

Τι είναι η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές

Η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act -DMA) είναι ένας Κανονισμός που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό τη δημιουργία ευκαιριών για καινοτομία στον ψηφιακό τομέα στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, επιβάλλει μια σειρά από υποχρεώσεις σε μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες, τους λεγόμενους «ρυθμιστές πρόσβασης» ή «πυλωρούς» (gatekeepers), οι οποίες εφαρμόζονται στις παρεχόμενες από αυτούς «βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας», προς όφελος των επιχειρηματικών χρηστών και των καταναλωτών.

Η DMA θεσπίζει ένα εξελιγμένο σύστημα συμμόρφωσης και επιβολής υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την υποστήριξη των εθνικών αρχών (ανταγωνισμού), των εθνικών δικαστηρίων, των ίδιων των πυλωρών, των επιχειρήσεων και των τελικών χρηστών τους, καθώς και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Σημειώνεται ότι ο σύντομος οδηγός της ΕΑ εξηγεί το περιεχόμενο και τη σημασία της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι 13 Μαΐου 2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε την Booking Holdings Inc. ως πυλωρό για τις υπηρεσίες επιγραμμικής διαμεσολάβησης με το σήμα Booking.com, ενεργοποιώντας έτσι σειρά ρυθμιστικών υποχρεώσεων της εταιρείας προκειμένου να συμμορφωθεί με την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές.