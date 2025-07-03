Αντιμέτωπη με πρόταση μομφής η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατέθεσαν ακροδεξιοί ευρωβουλευτές και στις 10 Ιουλίου αναμένεται να διεξαχθεί η σχετική ψηφοφορία στο ευρωκοινοβούλιο.

Η πρόταση κατατέθηκε με τον ελάχιστο αριθμό των 72 υπογραφών που απαιτούνται για να εξεταστεί στο Κοινοβούλιο και οι ευρωβουλευτές καλούνται να συζητήσουν την προσεχή Δευτέρα (7/7) αυτήν την πρόταση στο Στρασβούργο και στη συνέχεια να αποφασίσουν κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας την Πέμπτη (10/7).

Ο Ρουμάνος ευρωβουλευτής της ακροδεξιάς Γκεόργκε Πιπερέα, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία για την πρόταση μομφής, καταγγέλλει την έλλειψη διαφάνειας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όσον αφορά τα σύντομα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματευόταν την αγορά εμβολίων.

Ο Πιπερέα κατηγορεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για “ανάμιξη” στις προεδρικές εκλογές στη Ρουμανία.

Για να επιτύχει η πρόταση μομφής, θα πρέπει να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα των ψήφων και την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου, δηλαδή τουλάχιστον 361 βουλευτές.

Το σενάριο αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ μέχρι σήμερα, παρά μια ιδιαίτερη περίπτωση το 1999: πριν από την ψηφοφορία, η Επιτροπή, υπό την τότε προεδρία του Λουξεμβούργιου Ζακ Σαντέρ, παραιτήθηκε μετά μια καταδικαστική έκθεση για τη “βαριά ευθύνη” της σε υποθέσεις απάτης.