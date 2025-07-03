Μόνο με Δηλωμένο IBAN οι Επιστροφές ΦΠΑ – Νέα υποχρέωση για επιχειρήσεις

Από την 1η Ιουλίου 2025 τέθηκε σε ισχύ νέα ρύθμιση για τις επιστροφές ΦΠΑ προς τις δικαιούχες επιχειρήσεις. Η δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στην ΑΑΔΕ καθίσταται απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των επιστροφών.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση Α.1077/2025 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, καταργείται το πεδίο γνωστοποίησης του αριθμού λογαριασμού πληρωμών (IBAN) στη Δήλωση ΦΠΑ, για τις δηλώσεις ΦΠΑ από την 1η Ιουλίου του 2025 προκειμένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ.

Τι προβλέπει η απόφαση:

Η καταχώρηση IBAN στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, και όχι στη δήλωση ΦΠΑ, καθίσταται πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ που περιλαμβάνουν αίτημα επιστροφής φόρου.

Εφόσον δηλωθεί ΙΒΑΝ στο Μητρώο την πρώτη φορά που ζητείται η επιστροφή ΦΠΑ, δεν απαιτείται η εκ νέου δήλωσή του σε επόμενα αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ.

Ο ΙΒΑΝ μπορεί να δηλωθεί:

Στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN

Στην εφαρμογή για φορητές συσκευές myAADEapp επιλέγοντας Στοιχεία Επικοινωνίας > ΙΒΑΝ.

Ειδικά όσοι επιθυμούν να δηλώσουν λογαριασμό που τηρείται εκτός Ελλάδος ή χωρών SEPA (36 χώρες και περιοχές: οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μονακό, τη Νορβηγία, τον Άγιο Μαρίνο, την Ανδόρα και το Βατικανό), υποχρεούνται να συμπληρώσουν τη σχετική ένδειξη στη Δήλωση ΦΠΑ και στη συνέχεια να δηλώσουν το λογαριασμό τους στην εφαρμογή Τα Αιτήματά μου της ψηφιακής πύλης myAADE.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

1ον. Ο IBAN πρέπει να ανήκει στον ΑΦΜ της επιχείρησης ή να είναι συνδεδεμένος με αυτόν (για νομικά πρόσωπα).

2ον. Σε περίπτωση πολλαπλών λογαριασμών, επιλέγεται ο κύριος λογαριασμός για επιστροφές.

3ον. Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων επιστροφής, δημιουργείτε ειδικό αίτημα στην πλατφόρμα Τα Αιτήματά μου, στη διαδρομή: Έσοδα, επιστροφές & διαγραφές, ενημερότητα > Δήλωση λογαριασμού ΙΒΑΝ αλλοδαπής σε χώρες εκτός SEPA για επιστροφές χρημάτων

4ον. Ταυτόχρονα, καταργείται στην εφαρμογή Τα Αιτήματά μου το αίτημα δήλωσης ελληνικού ΙΒΑΝ ή ΙΒΑΝ σε χώρα SEPA, καθώς αυτοί δηλώνονται αποκλειστικά μέσα από την εφαρμογή Μητρώο & Επικοινωνία της ψηφιακής πύλης myAADE ή μέσα από το myAADEapp.

Προσαρμογές με τον νέο Κώδικα ΦΠΑ

Με την εφαρμογή του νέου Κώδικα ΦΠΑ (ν. 5144/2024) έχουν γίνει αλλαγές στο περιεχόμενο της Δήλωσης ΦΠΑ, για να προσαρμοστούν στις νέες διαδικασίες. Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τα στοιχεία πριν την υποβολή της δήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30 – 17:00.