ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μόνο με Δηλωμένο IBAN οι Επιστροφές ΦΠΑ – Νέα υποχρέωση για επιχειρήσεις
Φορολογία
07:55 - 03 Ιουλ 2025

Μόνο με Δηλωμένο IBAN οι Επιστροφές ΦΠΑ – Νέα υποχρέωση για επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από την 1η Ιουλίου 2025 τέθηκε σε ισχύ νέα ρύθμιση για τις επιστροφές ΦΠΑ προς τις δικαιούχες επιχειρήσεις. Η δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στην ΑΑΔΕ καθίσταται απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των επιστροφών.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση Α.1077/2025 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, καταργείται το πεδίο γνωστοποίησης του αριθμού λογαριασμού πληρωμών (IBAN) στη Δήλωση ΦΠΑ, για τις δηλώσεις ΦΠΑ από την 1η Ιουλίου του 2025 προκειμένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ.

Τι προβλέπει η απόφαση:

Η καταχώρηση IBAN στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, και όχι στη δήλωση ΦΠΑ, καθίσταται πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ που περιλαμβάνουν αίτημα επιστροφής φόρου.

Εφόσον δηλωθεί ΙΒΑΝ στο Μητρώο την πρώτη φορά που ζητείται η επιστροφή ΦΠΑ, δεν απαιτείται η εκ νέου δήλωσή του σε επόμενα αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ.

Ο ΙΒΑΝ μπορεί να δηλωθεί:

  • Στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN
  • Στην εφαρμογή για φορητές συσκευές myAADEapp επιλέγοντας Στοιχεία Επικοινωνίας > ΙΒΑΝ.

Ειδικά όσοι επιθυμούν να δηλώσουν λογαριασμό που τηρείται εκτός Ελλάδος ή χωρών SEPA (36 χώρες και περιοχές: οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μονακό, τη Νορβηγία, τον Άγιο Μαρίνο, την Ανδόρα και το Βατικανό), υποχρεούνται να συμπληρώσουν τη σχετική ένδειξη στη Δήλωση ΦΠΑ και στη συνέχεια να δηλώσουν το λογαριασμό τους στην εφαρμογή Τα Αιτήματά μου της ψηφιακής πύλης myAADE.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

1ον. Ο IBAN πρέπει να ανήκει στον ΑΦΜ της επιχείρησης ή να είναι συνδεδεμένος με αυτόν (για νομικά πρόσωπα).

2ον. Σε περίπτωση πολλαπλών λογαριασμών, επιλέγεται ο κύριος λογαριασμός για επιστροφές.

3ον. Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων επιστροφής, δημιουργείτε ειδικό αίτημα στην πλατφόρμα Τα Αιτήματά μου, στη διαδρομή: Έσοδα, επιστροφές & διαγραφές, ενημερότητα > Δήλωση λογαριασμού ΙΒΑΝ αλλοδαπής σε χώρες εκτός SEPA για επιστροφές χρημάτων

4ον. Ταυτόχρονα, καταργείται στην εφαρμογή Τα Αιτήματά μου το αίτημα δήλωσης ελληνικού ΙΒΑΝ ή ΙΒΑΝ σε χώρα SEPA, καθώς αυτοί δηλώνονται αποκλειστικά μέσα από την εφαρμογή Μητρώο & Επικοινωνία της ψηφιακής πύλης myAADE ή μέσα από το myAADEapp.

Προσαρμογές με τον νέο Κώδικα ΦΠΑ

Με την εφαρμογή του νέου Κώδικα ΦΠΑ (ν. 5144/2024) έχουν γίνει αλλαγές στο περιεχόμενο της Δήλωσης ΦΠΑ, για να προσαρμοστούν στις νέες διαδικασίες. Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τα στοιχεία πριν την υποβολή της δήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30 – 17:00.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυρκαγιά στην Αχλιά Λασιθίου: Δύσκολη νύχτα για την Πυροσβεστική με ενεργό μέτωπο
Ειδήσεις

Πυρκαγιά στην Αχλιά Λασιθίου: Δύσκολη νύχτα για την Πυροσβεστική με ενεργό μέτωπο

Μητσοτάκης: Τα οικονομικά μας είναι σε τάξη - Παράγουμε πρωτογενή πλεονάσματα
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τα οικονομικά μας είναι σε τάξη - Παράγουμε πρωτογενή πλεονάσματα

Κωνσταντοπούλου: Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ αγγίζει προσωπικά τον πρωθυπουργό
Πολιτική

Κωνσταντοπούλου: Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ αγγίζει προσωπικά τον πρωθυπουργό

Υπερψηφίστηκε το ενεργειακό νομοσχέδιο - Με βελτιωτικές αλλαγές
Πολιτική

Υπερψηφίστηκε το ενεργειακό νομοσχέδιο - Με βελτιωτικές αλλαγές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Στα ίχνη κυκλώματος ΦΠΑ €71 εκατ. σε Αττική, Καστοριά - Δεσμεύτηκαν crypto, πολυτελή αυτοκίνητα
Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Στα ίχνη κυκλώματος ΦΠΑ €71 εκατ. σε Αττική, Καστοριά - Δεσμεύτηκαν crypto, πολυτελή αυτοκίνητα

Κομισιόν – Φόροι: Βαριά επιβάρυνση στην εργασία, υψηλή εξάρτηση από ΦΠΑ και φόρους στα καύσιμα
Φορολογία

Κομισιόν – Φόροι:  Βαριά επιβάρυνση στην εργασία, υψηλή εξάρτηση από ΦΠΑ και φόρους στα καύσιμα

Κτηματαγορά: Παράταση για τον ΦΠΑ στα νεόδμητα - Σενάρια για κατάργηση του φόρου υπεραξίας
Ακίνητα

Κτηματαγορά: Παράταση για τον ΦΠΑ στα νεόδμητα - Σενάρια για κατάργηση του φόρου υπεραξίας

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Οι μειώσεις ΦΠΑ περνούν στις τιμές και ανακουφίζουν τους καταναλωτές
Οικονομία

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Οι μειώσεις ΦΠΑ περνούν στις τιμές και ανακουφίζουν τους καταναλωτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

Πολιτική
25/07/2026 - 19:28

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Υγεία
25/07/2026 - 19:10

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ

Ναυτιλία
25/07/2026 - 18:50

Κικίλιας: Το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να δώσει στα παιδιά μας μία καλύτερη ζωή

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:15

Αποκαλύψεις σοκ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διασυνδέσεις με αστυνομικούς και κρατικούς λειτουργούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:10

Τραμπ: Καταδίκασε τη βία, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ & προανήγγειλε την υποψηφιότητα του για το 2028

Πολιτική
25/07/2026 - 17:58

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Στουρνάρα: Είμαστε υπέρ της δίκαιης «τρέλας» για την καταβολή 13ης σύνταξης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/07/2026 - 17:30

Αλλάζει ο χάρτης του ρεύματος: Τα κυμαινόμενα κερδίζουν τη μάχη της τιμής

Ειδήσεις
25/07/2026 - 17:23

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. αλλοδαπός με χειροβομβίδα: Ετοίμαζε επίθεση στον Ντογιάκο - Ο ρόλος ισοβίτη

Επιχειρήσεις
25/07/2026 - 16:58

Paramount – Warner Bros. Discovery: Νέα εμπλοκή στο deal των 110 δισ. δολαρίων

Πολιτική
25/07/2026 - 16:15

ΚΚΕ για τους Patriot: Η Ελλάδα εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο

Πολιτική
25/07/2026 - 15:59

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: «Το ελληνικό καλοκαίρι έγινε πολυτέλεια για τους Έλληνες»

Φορολογία
25/07/2026 - 15:05

ΑΑΔΕ: Με νέα ρεκόρ έκλεισε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Ειδήσεις
25/07/2026 - 14:35

Ινδία: Υπέβαλε την παραίτησή του ο υπουργός Παιδείας μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις των νέων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 14:10

Η τεχνολογία μπαίνει στα ευρωπαϊκά χωράφια: Πρωταθλητές οι Βόρειοι, ουραγός η Ελλάδα στη γεωργία ακριβείας

Επιχειρήσεις
25/07/2026 - 13:40

«Deal-μαμούθ» 200 δισ. δολαρίων: Samsung και Broadcom ενώνουν δυνάμεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/07/2026 - 13:10

Μετρό Αθήνας: Νυχτερινές αλλαγές στη Γραμμή 3 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από 26/7

Πολιτική
25/07/2026 - 12:48

Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης: Κοινό μέτωπο Αθήνας και Λευκωσίας στις κρίσιμες εξελίξεις για το Κυπριακό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ