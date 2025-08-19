Ζελένσκι: Έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με Πούτιν – Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφαλείας

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Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τοποθετήθηκε δημόσια και απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων έξω από τον Λευκό Οίκο, μετά το τέλος της πολυμερούς συνάντησης για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου. Σημείωσε ότι οι σημερινές συζητήσεις οδήγησαν σε θετικά αποτελέσματα, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν εντάσεις ή διαφωνίες, και αναφέρθηκε στις εγγυήσεις ασφαλείας που η Ουκρανία θεωρεί απαραίτητες.

Πιο αναλυτικά, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είχαν «πολύ καλές συνομιλίες» σήμερα για «ευαίσθητα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφαλείας», προσθέτοντας ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Πούτιν.

Ο Ζελένσκι απαρίθμησε διάφορα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όπως μεταξύ άλλων:

Το «κρίσιμο ζήτημα» των εγγυήσεων ασφαλείας, το οποίο – όπως είπε – αποτελεί απαραίτητη αφετηρία για τον τερματισμό του πολέμου

Το πώς θα συνεχιστεί η ενίσχυση της αμυντικής και στρατιωτικής δύναμης των Ουκρανών

Το ότι οι ΗΠΑ θα διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας

Ανέφερε, ακόμη, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε με το Κρεμλίνο μετά τη συνάντηση για να συζητήσει τα επόμενα διπλωματικά βήματα, ενώ ανέφερε ότι οι Ρώσοι πρότειναν την πραγματοποίηση διμερούς συνάντησης, παραμένοντας ωστόσο ανοιχτοί και στο σενάριο για τριμερή.

Ο ίδιος επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Είμαστε έτοιμοι για διμερή συνάντηση με τον Πούτιν».

«Είναι σημαντικό για εμάς να δουλέψουμε μαζί», είπε ακόμη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εννοώντας τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς συνομιλητές του, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει, για μία ακόμη φορά, τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι η σημερινή συνάντηση ήταν η καλύτερη μέχρι τώρα.

Ανέφερε, ακόμη, ότι είχε την ευκαιρία να δείξει στον Τραμπ χάρτες του πεδίου της μάχης και να του εξηγήσει ποιος ελέγχει ποια περιοχή.

Ευχαρίστησε, δε, και τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, λέγοντας ότι οι σύμμαχοι είχαν κοινή γραμμή.

«Η ομάδα μας έκανε πολλή δουλειά», πρόσθεσε.