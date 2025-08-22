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Χρηματιστήριο: Έκαμψε την αντίσταση των 2.100 μονάδων παρά την εβδομαδιαία πτώση
Σχόλια Αγοράς
17:41 - 22 Αυγ 2025

Χρηματιστήριο: Έκαμψε την αντίσταση των 2.100 μονάδων παρά την εβδομαδιαία πτώση

Reporter.gr Newsroom
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Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με θετικό πρόσημο την Παρασκευή (22/8), αλλά δεν απέφυγε τις εβδομαδιαίες απώλειες, οι οποίες άγγιξαν το 1%. Έστω κι έτσι, όμως, θεωρείται σημαντικό πως έκαμψε την αντίσταση των 2.100 μονάδων.

O τζίρος βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κάτω από τα 200 εκατ. ευρώ, με τους επενδυτές να δείχνουν μία μικρή κόπωση.

Διεθνώς, πάντως, υπάρχει μία σχετική ευφορία από την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ και το σήμα Πάουελ για μείωση των επιτοκίων.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΓΔ του ΧΑ έκλεισε με κέρδη 0,33% την Παρασκευή στις 2.103.93 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο ΓΔ υποχώρησε κατά -1,05%, ωστόσο, σε μηνιαία παραμένει με κέρδη άνω του 5%.

Στο ταμπλό, ΑΒΑΞ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΣΑΡ και ΑΛΜΥ είχαν άνοδο 3%+. Πολύ καλή συνεδρίαση και για την ΑΛΦΑ που ξεχώρισε από τις τράπεζες με κέρδη 2,83%. ΒΙΟ, ΔΑΑ και ΚΡΙ συμπληρώνουν τις καλύτερες επιδόσεις της τελευταίας ημέρας της εβδομάδας. Ρεκόρ για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και HELLENiQ ENERGY

Αντίθετα, Metlen και Jumbo λειτούργησαν επιβαρυντικά με απώλειες άνω του 1%.

Η αναλυτική εικόνα της αγοράς και οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ

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