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Τρίτη σερί πτώση στο ΧΑ μέσω Γαλλίας - Οι τράπεζες ξανά στο επίκεντρο
Σχόλια Αγοράς
17:50 - 28 Αυγ 2025

Τρίτη σερί πτώση στο ΧΑ μέσω Γαλλίας - Οι τράπεζες ξανά στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Με ξεκάθαρη πτωτική τάση η εβδομάδα που διανύουμε στο ΧΑ (ΓΔ στην εβδομάδα -2,9%) με το γνωστό σκηνικό και στην σημερινή συνεδρίαση (άνοιγμα κοντά στα υψηλά ημέρας και σταδιακή υποχώρηση σε χαμηλότερα επίπεδα) με τον ΓΔ να κλείνει τελικά στις 2043 μονάδες -1,3% επιβεβαιώνοντας (φίλτρο 3 ημερών) την καθοδική διάσπαση της μηνιαίας στήριξης των 2080 μονάδων.

Αφορμή της αλλαγής αυτής - όπως έχουμε αναφέρει - η πολιτική κρίση στην Γαλλία με τις αρνητικές προεκτάσεις που μπορεί να προκύψουν στην οικονομία της ευρωζώνης , με την ελληνική αγορά ουσιαστικά να πληρώνει την υπεραπόδοση της φετινής χρονιάς (ΓΔ +39% ακόμα και μετά την τριήμερη πτώση) όπου το σύνολο σχεδόν των επενδυτών κατοχυρώνουν κέρδη από τις συμμετοχές τους.

Ο τραπεζικός κλάδος (ΔΤΡ +71% από την αρχή του έτους) παραμένει στο επίκεντρο – εκθέσεις, εκτιμήσεις, συστάσεις – αυτή την φορά με μαζικές ρευστοποιήσεις τίτλων (ΔΤΡ -4,5% στην εβδομάδα) με την αγορά να επιχειρεί να ακολουθήσει την πορεία του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο (πιέσεις σε γερμανικές και κυρίως γαλλικές τραπεζικές μετοχές) για να μείνει ανταγωνιστικός σε ότι αφορά στους κυριότερους δείκτες (Ρ/Β, Ρ/Ε, dvd yield, κα).

Καθολική υποχώρηση στον FTSE (21 καθοδικές) με σταθερά υψηλό τζίρο στα 220 εκ. (στα 250 εκ. ο μέσος όρος του Αυγούστου).

ΑΛΦΑ -3.5% που πρωτοστάτησε στο ξεκίνημα της εβδομάδας με εξαιρετικά υψηλούς όγκους συναλλαγών, ΠΕΙΡ -1.8% με τις μεγαλύτερες απώλειες στον κλάδο, πιέσεις και σε AΡΑΙΓ -2,4%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -2%, ΕΛΧΑ -1,8%, ΜΠΕΛΑ -1,8% και ΜΟΗ -1,4% μετά και τα μειωμένα μεγέθη εξαμήνου. Συγκριτικά καλύτερη εικόνα σε BOCHGR +0.78% , ΟΠΑΠ +0,31% και ΕΛΠΕ +0,17%.

Παρόμοια κατάσταση και στην μεσαία και χαμηλή κεφαλαιοποίηση (συνολικά από τις μετοχές του ΓΔ που διακινήθηκαν μόλις 12 κινήθηκαν ανοδικά και 45 πτωτικά), με τον ΦΡΛΚ +1,4% σε ενδοσυνεδριακό υψηλό πάνω από τα 5 ευρώ, ΙΝΛΟΤ +0,5% και ΛΟΥΛΗ +0,26% . Σημαντικές πιέσεις σε ΑΒΑΞ -2,7% με χαμηλό έως το 2,38, ΛΑΒΙ -1,9%, ΙΝΤΚΑ -3,3% και ΠΡΟΦ -3,6%.

Η αγορά δείχνει να χάνει το θετικό momentum του προηγούμενου διαστήματος (θυμίζουμε ότι στα μέσα του μήνα η απόδοση του ΓΔ προσέγγιζε το +7%) και τα πρόσφατα υψηλά (2135 μονάδες) οριοθετούν ένα σημαντικό – βραχυπρόθεσμα – επίπεδο αντίστασης για το επόμενο διάστημα.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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