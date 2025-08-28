Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο - 12 συλλήψεις

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Ειδική αστυνομική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου σε οικισμό του Ασπροπύργου, με στόχο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην περιοχή.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της ΟΠΚΕ, της ΔΙΑΣ, της ΟΕΠΤΑ, καθώς και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 12 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, πλαστογραφία κ.ά.. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν παραβάσεις ΚΟΚ, όπως στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας.

Στο πλαίσιο των ερευνών σε οικίες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης και κάμερα παρακολούθησης. Επιπλέον, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διενήργησε αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.