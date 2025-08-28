Χρυσοχοΐδης: Μηδέν επεισόδια οπαδικής βίας και τέλος των καταλήψεων στα πανεπιστήμια στη Θεσσαλονίκη

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο πάνελ με κεντρικό θέμα «Δίπλα στον Πολίτη και Ποιότητα Ζωής», στη Θεσσαλονίκη, έκανε τον απολογισμό του αστυνομικού έργου που συνέβαλε στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της πόλης.

Όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, «υπάρχει ένα ισχυρό αίτημα για ασφάλεια στη γειτονιά, στην πόλη, ασφάλεια παντού, στους χώρους της εκπαίδευσης, στους χώρους της άθλησης, εκεί όπου οι άνθρωποι κινούνται μέσα από την κοινωνική τους δραστηριότητα. Και η αξία της πολιτικής είναι να απαντήσουμε με πράξεις, με επιχειρησιακές πολιτικές στο αίτημα αυτό».

Στο πλαίσιο αυτό είπε πως «καθημερινά, χιλιάδες αστυνομικοί, οι Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας που ενίσχυσαν τις δυνάμεις της Αστυνομίας, βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης. Οι Υπηρεσίες έχουν εμπεδώσει τη νομιμότητα και την τάξη και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολύ σημαντικής, σοβαρής, σχεδιασμένης δουλειάς που κάνουν οι άξιοι Αξιωματικοί και το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας». Ταυτόχρονα, ευχαρίστησε, για την καλή συνεργασία, τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους κάλεσε να συνεχίσουν την προσπάθεια για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα θετικά αποτελέσματα από την κατασκευή και διαχείριση του Flyover, σημειώνοντας πως τελικά το πρόβλημα, κατέστη επιτυχία, καθώς έχει επιταχυνθεί περίπου 13 έως 25 λεπτά η διέλευση της πόλης. «Αυτό είναι, επίσης, αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας που κάνουν οι αστυνομικές δυνάμεις σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και πραγματικά αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε σε συνδυασμό φυσικά και με τη λειτουργία του μετρό», είπε.

Μίλησε, επίσης, για τη σημαντική συμβολή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε ως σημαντική καινοτομία, στη νομιμότητα και στην αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Σχετικά με τον απολογισμό σε ζητήματα οπαδικής βίας τόνισε πως τα προηγούμενα χρόνια «έχουν δημιουργηθεί πληγές στην πόλη, όταν είχαμε ακόμα και δολοφονίες εδώ μικρών παιδιών, νεαρών παιδιών», υπογραμμίζοντας πως η περσινή αθλητική χρονιά έληξε με μηδέν επεισόδια.

Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, σημείωσε πως έχουν συλληφθεί, περίπου 800 κακοποιητές άντρες, ενώ, έχουν ιδρυθεί 3 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στη Θεσσαλονίκη, τα οποία «κάνουν μια καταπληκτική δουλειά σε 24ωρη βάση, σώζουν ζωές, έχουν χορηγήσει panic button σε εκατοντάδες γυναίκες, φιλοξενούν για ώρες γυναίκες, παιδιά, γονείς, θύματα περιστατικών και πραγματικά αυτό αποτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό έργο για την Ελληνική Αστυνομία».

Κλείνοντας την παρέμβαση του, ο κ. Χρυσοχοΐδης έδωσε έμφαση στα ζητήματα των καταλήψεων και της βίας στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα σημειώνοντας πως «σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε όλη την Βόρεια Ελλάδα δεν υπάρχει, πλέον, ούτε μία κατάληψη σε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Είναι όλοι οι χώροι ελεύθεροι και διαθέσιμοι για γνώση, διδασκαλία και άλλες δραστηριότητες που αφορούν το Πανεπιστήμιο».