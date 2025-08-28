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Παπαθανάσης: Άλμα 212% στις δημόσιες επενδύσεις – Η Κεντρική Μακεδονία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής
Οικονομία
17:40 - 28 Αυγ 2025

Παπαθανάσης: Άλμα 212% στις δημόσιες επενδύσεις – Η Κεντρική Μακεδονία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής

Reporter.gr Newsroom
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Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, παρουσίασε σημαντικά οικονομικά στοιχεία και αναπτυξιακές προοπτικές για τη χώρα, και ειδικά για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης για τα έργα υποδομών που υλοποιούνται στην περιοχή.

Όπως ανέφερε, το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 212% σε επταετή ορίζοντα. Συγκεκριμένα, από τα 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019, το πρόγραμμα ανήλθε στα 14,6 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας ήδη άνοδο 170%, και αναμένεται να φτάσει τα 16,9 δισ. ευρώ το 2026. Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε πως η σταθερή και στοχευμένη οικονομική στρατηγική που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής σε ολόκληρη τη χώρα, με την Κεντρική Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα να έχουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Κατά την τοποθέτησή του στο πάνελ για την ανάπτυξη και τις υποδομές, ο κ. Παπαθανάσης επισήμανε ότι όλα όσα παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση – είτε αφορούν έργα που ολοκληρώθηκαν, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη – θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν χωρίς τη στήριξη μιας σταθερής οικονομίας και την ύπαρξη σοβαρής πολιτικής βούλησης. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «τα έργα χρειάζονται πόρους, οι πόροι χρειάζονται σταθερή οικονομία και η σταθερή οικονομία απαιτεί πολιτική βούληση – κι εμείς τη διαθέτουμε». Υπογράμμισε μάλιστα ότι όλα τα έργα υλοποιούνται με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, που προκύπτουν από την ανάπτυξη της οικονομίας και όχι από φόρους ή δανεισμό.

Ο αναπληρωτής υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή της Κεντρικής Μακεδονίας στη νέα αναπτυξιακή πορεία της χώρας, επισημαίνοντας ότι δεν λειτουργεί ως θεατής αλλά ως ενεργός πρωταγωνιστής. Συνολικά, όπως είπε, 2,7 δισ. ευρώ έχουν δεσμευθεί για έργα και αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Από αυτά, 1,4 δισ. ευρώ προέρχονται από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, το οποίο είναι αυξημένο κατά 70% σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Αναφέρθηκε σε 199 έργα, συνολικού ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή. Από το σύνολο των διαθέσιμων πόρων, περίπου 1,3 δισ. ευρώ κατευθύνονται σε κοινωνικές και δημόσιες δομές. Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ακόμη τη στήριξη προς τις τοπικές επιχειρήσεις, αναφέροντας πως 34.000 επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη και 68.000 συνολικά στην Περιφέρεια έχουν ενισχυθεί, ενώ 8.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν στήριξη μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Επιπλέον, 1.000 δικαιούχοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», με συνολικό προϋπολογισμό 173 εκατ. ευρώ.

Ανάμεσα στα 12 πιο κρίσιμα έργα για την Περιφέρεια, ξεχώρισε την αναβάθμιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Θεαγένειο», με στόχο να μετατραπεί σε πρότυπη μονάδα για τα Βαλκάνια, τις 17 νέες σχολικές μονάδες, τα νέα δικαστικά μέγαρα, σημαντικές πολιτιστικές παρεμβάσεις, έργα νοσοκομειακής αναβάθμισης και έργα αστικών μεταφορών. Επισήμανε επίσης την υλοποίηση προγραμμάτων εξωστρέφειας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία – όπως είπε – δίνουν «ανάσα και προοπτική» στην τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε ότι αυτή η αναπτυξιακή δυναμική της Κεντρικής Μακεδονίας δεν ήταν αποτέλεσμα τύχης ή συγκυρίας, αλλά προϊόν συστηματικού σχεδιασμού και σκληρής διαπραγμάτευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπενθύμισε ότι το 2022 εγκρίθηκαν τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ και τότε ήταν που ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, διεκδίκησε και εξασφάλισε περισσότερους πόρους για την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Όπως τόνισε, «τα λόγια χάνονται, τα έργα μένουν – και τα έργα απαιτούν πόρους, που γεννιούνται μόνο μέσα από μια ισχυρή και σταθερή οικονομία». Στόχος, κατέληξε, είναι η διατήρηση της αναπτυξιακής ορμής και η συνέχιση της δουλειάς στην πράξη, με ουσία και όχι απλώς με λόγια.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2025 - 20:17
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