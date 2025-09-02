Χρηματιστήριο: Αποχαιρέτησε το ανοδικό momentum με οριακή διάσωση των 2.000 μονάδων

Δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση χαμηλότερης συναλλακτικής δραστηριότητας στην αγορά με τον τζίρο στα 182 εκ. ευρώ και τον ΓΔ να υποχωρεί έως τις 1995 μονάδες – για πρώτη φορά από τον Ιούλιο – και η αντίδραση ελέω τραπεζών μέχρι την αντίσταση των 2035 μονάδων να μένει ημιτελής, με το τελικό κλείσιμο στις 2001 μονάδες (-1,45%) να προβληματίζει για την βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς.

Η ΕΤΕ με +0,2% είναι η μοναδική ανοδική από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, ενώ αποτυπώθηκαν πιέσεις σε όλο το εύρος του ταμπλό με METLEN στο -3%, ΜΠΕΛΑ στο -2,8%, ΜΟΗ στο -2,7%, ΒΙΟ στο -3,3%, ΕΛΧΑ στο -3%, CENER στο -3,8% και ΛΑΜΔΑ στο -2,9% και την πλειοψηφία των μετοχών του FTSE σε πτωτικό έδαφος (αναλογία 1/24).

Χειρότερη η εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM -2,2%) με αρκετούς τίτλους υπό πίεση που σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην ΠΡΟΦ, έφτασαν ενδοσυνεδριακά έως το -7% (χαμηλό 6,50, κλείσιμο στο 6,95 με -0,8%), ΙΝΛΟΤ στο -3,2%, INTKA στο -3,9%, ΑΒΑΞ στο -4,5%, λόγω και της αποκοπής μερίσματος 0,07 ευρώ/μετοχή, ΟΤΟΕΛ στο -2,8% και ΦΡΛΚ στο -5,9%.

Μόνο η ΚΡΙ (+0,1%) έκλεισε σε θετικό έδαφος.

Αντίστοιχη κατάσταση και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με τις περισσότερες μετοχές με αρνητικό πρόσημο (ΑΛΜΥ -5,8%) και ελάχιστες στον αφρό.

Οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων θα συνεχιστούν αύριο με ΟΠΑΠ και ΚΟΥΕΣ – τα μεγαλύτερα ονόματα, ενώ σε ανακοίνωσή της η ΑΡΑΙΓ έδωσε ημερομηνία αποτελεσμάτων την 16η Σεπτεμβρίου.

Νέο πεδίο αναταράξεων στην ευρωπαϊκή ομολογιακή αγορά από τις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και επένδυσης ασφαλιστικών ταμείων και εταιριών στην Ολλανδία, την ώρα που τόσο οι τιμές στα Γαλλικά – λόγω των πολιτικών εξελίξεων – όσο και γενικότερα όλα τα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα πιέζονται με τις αποδόσεις να ανεβαίνουν κοντά σε υψηλά έτους (ιδιαίτερα στις μακρινές λήξεις 10 και 30 ετών).

Η αβεβαιότητα στις διεθνείς σχέσεις και οι νέες (;) συμμαχίες που φαίνεται να δημιουργούνται στον απόηχο των πολιτικών Τραμπ βαραίνουν περαιτέρω την επενδυτική ψυχολογία με τον Σεπτέμβριο να κρύβει αρκετές δυσκολίες τόσο ιστορικά αλλά και ρεαλιστικά μετά και τις εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης που εκκινούν αυτή την εβδομάδα.

Το ΧΑ από τα μέσα Αυγούστου και μετά έχει απωλέσει – από τα κέρδη του – περίπου 6,5%, αλλά το κυριότερο είναι ότι έχει χαθεί το ανοδικό momentum της αγοράς και χρειάζεται ισχυρός καταλύτης για ένα νέο ανοδικό γύρο.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης