Χρηματιστήριο: Απαιτείται άμεση υπέρβαση των 2035 μονάδων - Καθοριστικά τα εταιρικά αποτελέσματα

Οριακές οι μεταβολές της 1ης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου στο ΧΑ με τον ΓΔ να κλείνει στις 2023 μονάδες +0,1% με δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες διάσπασης του σημαντικού μηνιαίου σημείου καμπής (2035 μονάδες) έχοντας ως προίκα το +37,7% του ΓΔ από την αρχή του χρόνου και το ιστορικό ρεκόρ των 10 συνεχόμενων ανοδικών μηνών.

Η απόσταση από τα υψηλά του Αυγούστου (~6%) κρίνεται ως φυσιολογική σε μια αγορά που υπεραποδίδει έναντι όλων των ευρωπαϊκών αγορών αλλά πλέον δείχνει να χρειάζεται νέους ισχυρότερους καταλύτες αν θέλει να συνεχίσει για υψηλότερες κορυφές.

Οι καταλύτες δεν ήρθαν από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ Β τριμήνου το οποίο κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα (+1,7%) από τα αναμενόμενα (+2,1%) , αλλά ούτε από την έκθεση της DBRS για την ελληνική οικονομία (αμετάβλητη η αξιολόγηση στο ΒΒΒ με σταθερές τις προοπτικές).

Οι αποφάσεις / ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κ.Μητσοτάκη στην ΔΕΘ είναι βέβαιο ότι θα βελτιώσουν την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μέσω της γενναίας φορολογικής μεταρρύθμισης που εξαγγέλθηκε (άνω του 1,6 δις ευρώ) ιδιαίτερα για την διετία 2026-27, στηριζόμενη στα σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα που μπορεί να ξεπεράσουν τα 10 δις ευρώ το 2025 κάτι που έρχεται και σε μεγάλη αντίθεση με τα τεκταινόμενα στην Γαλλία με την κρίσιμη σημερινή ψηφοφορία για την κυβέρνηση Μπαϊρού που προτείνει μέτρα λιτότητας ύψους τουλάχιστον 44 δις ευρώ ετησίως.

Η μεγάλη διαφορά στον οικονομικό κύκλο μεταξύ Ελλάδας και σχεδόν του συνόλου των χωρών της ΕΕ (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) στο σκέλος της πορείας του Δημοσίου Χρέους φαίνεται και στις αγορές των Ομολόγων με τα ελληνικά 10ετή να έχουν επηρεαστεί πολύ λιγότερο από τα αντίστοιχα κρατικά χωρών που βρίσκονται στον πυρήνα της ένωσης (Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία κα).

Το καθοριστικό στοιχείο πάντως που θα κατευθύνει σε μεγάλο βαθμό την βραχυπρόθεσμη πορεία στο ελληνικό χρηματιστήριο έχει να κάνει με τα αποτελέσματα εξαμήνου των εισηγμένων (και τις αντίστοιχες εκτιμήσεις των διοικήσεων για το σύνολο της χρονιάς) με τα έως τώρα δεδομένα να δείχνουν σχετική διακράτηση στο σκέλος των εσόδων και μικρή υποχώρηση στις γραμμές κερδοφορίας (κυρίως εξαιτίας των διυλιστηρίων) με τις εκτιμήσεις των ξένων οίκων να συγκλίνουν για 5% αύξηση στα κέρδη/μετοχή.

Σε αυτή την βάση οι ανακοινώσεις της τρέχουσας εβδομάδας είναι εξόχως σημαντικές τόσο για τον αριθμό των εισηγμένων που δημοσιεύουν εξάμηνα όσο – κυρίως για την σπουδαιότητά τους στο ΧΑ (ενδεικτικά ΣΑΡ, ΔΑΑ, ΦΡΛΚ, ΕΛΧΑ, METLEN κα). Οι εκτιμήσεις των αναλυτών ποικίλλουν, σε κάποιες περιπτώσεις δε υπάρχουν πληροφορίες ότι τα μεγέθη που θα ανακοινωθούν θα είναι χαμηλότερα των αναμενομένων.

Η μεγάλη μείωση του καθαρού τζίρου συναλλαγών (πλην πακέτων) την προηγούμενη εβδομάδα σίγουρα δεν βοήθησε την αγορά, κάτι που παρατηρήθηκε και στην διάρκεια του Αυγούστου όπου το πρώτο 15νθήμερο ο μέσος τζίρος εκτοξεύτηκε σε επίπεδα άνω των 270 εκ. (με τον ΓΔ να καταγράφει τα υψηλά 15ετίας) και το δεύτερο 15νθήμερο να υποχωρεί σταδιακά στα 220 εκ. και τον ΓΔ να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Σε τεχνικό επίπεδο απαιτείται άμεση υπέρβαση των 2035 μονάδων (αρχικά) κάτι που θα μπορούσε να συμβεί με την συμμετοχή και άλλων κλάδων εκτός του τραπεζικού (ΔΤΡ +71% από την αρχή του έτους και +2,4% από την αρχή του μήνα) στην ανοδική κίνηση, ιδιαίτερα εταιριών της μεσαίας κεφαλαιοποίησης με εξαιρετικά θεμελιώδη.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης