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Χρυσοχοΐδης από τα Χανιά: Τέλος στην ανοχή - Εφαρμογή της νομιμότητας σε όλη τη χώρα χωρίς εξαιρέσεις
Πολιτική
17:13 - 02 Οκτ 2025

Χρυσοχοΐδης από τα Χανιά: Τέλος στην ανοχή - Εφαρμογή της νομιμότητας σε όλη τη χώρα χωρίς εξαιρέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στα Χανιά της Κρήτης, τόνισε ότι η παρουσία του στην περιοχή σηματοδοτεί την απόφαση να εφαρμόζεται η νομιμότητα σε όλη τη χώρα, χωρίς εξαιρέσεις, στέλνοντας μήνυμα ότι η ανοχή στην ανομία δεν είναι ανεκτή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι αντιλήψεις που καλλιεργήθηκαν και οι οποίες καλλιέργησαν στη συνέχεια και ανέπτυξαν την ανομία, την παραβατικότητα και την ανοχή σε όλα αυτά τα φαινόμενα δεν μπορεί να συνεχιστούν».

Ο υπουργός σημείωσε το πολύ σημαντικό έργο που κάνουν οι Υπηρεσίες της Κρήτης δίνοντας συγχαρητήρια σε όλους τους Αξιωματικούς που συμμετείχαν στην παρουσίαση, ενώ έστειλε μήνυμα σε όλους «των οποίων οι περιουσίες παραβιάζονται αυθαίρετα να καταγγέλλουν στην αστυνομία. Και η αστυνομία», όπως είπε, «αμέσως θα επιβάλλει το νόμιμο, αποβάλλοντας τους συγκεκριμένους από τις εκτάσεις τους, συλλαμβάνοντάς τους και κατάσχοντας τα ζώα ή οτιδήποτε άλλο παραβιάζει την ιδιοκτησία τους που είναι το ψωμί, το εισόδημα της οικογένειάς τους, των παιδιών τους».

«Η Αστυνομία στην Κρήτη κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να επιβάλλει και την αλλαγή των αντιλήψεων, οι οποίες οδήγησαν στην ανοχή και στην εγκληματικότητα. Έχουμε σε περιπτώσεις, κυρίως γάμων και μεγάλων εκδηλώσεων 32 περιστατικά, τα οποία καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία, έχουν γίνει 34 κατ’ οίκον έρευνες, έχουμε 42 συλλήψεις για αυτά τα γεγονότα, στα οποία κυριαρχούν αυτές οι αντιλήψεις, ότι δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιούμε τα όπλα έτσι ελεύθερα, παράνομα, σε γιορτές, σε χαρά και πολλές φορές έχουμε και θανάτους και τραυματισμούς και έχουν κατασχεθεί κάποια στιγμή 47 πυροβόλα όπλα και θα συνεχιστεί αυτό, διότι αυτές οι επικίνδυνες αντιλήψεις πρέπει να καταργηθούν, ώστε να σταματήσουν να υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, τα οποία δημιουργούν κίνδυνο για τη ζωή των ανθρώπων».

Επιπλέον, τόνισε τα πολύ καλά αποτελέσματα από τη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, λέγοντας πως αισθάνεται δικαιωμένος. «Αισθάνομαι πραγματικά δικαίωση με την προσπάθεια που κάναμε όταν ξεκινήσαμε όλοι μαζί να θεμελιώσουμε μια τέτοια υπηρεσία», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε πως πλέον, «στόχος είναι από εδώ και μπρος να διερευνήσουμε τις εγκληματικές ομάδες, να τις παραπέμψουμε στη δικαιοσύνη με στόχο να εξαρθρωθεί όλο το κύκλωμα, το οποίο με διάφορους τρόπους, όπως προκύπτει από την έρευνα προσποριζόταν παράνομες ενισχύσεις οι οποίες είναι τόσο πολύτιμες, τόσο σημαντικές για όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους». Συνέχισε, μάλιστα, επισημαίνοντας πως «η έρευνα θα συνεχιστεί, θα ενισχύσουμε την Υποδιεύθυνση της Κρήτης με προσωπικό, έτσι ώστε οι έρευνες να γίνουν ακόμη πιο ταχείς και αποτελεσματικές για να οδηγηθούν στην εξάρθρωση αυτών των εγκληματικών ομάδων. Ολοκληρώνοντας θέλω και πάλι να στείλω ένα μήνυμα σε όλους τους Κρήτες, ότι θα συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια, μεγαλύτερο ζήλο, με πολύ βαθιά σχεδιασμένη στρατηγική το έργο της εφαρμογής των νόμων, της προστασίας και της ασφάλειας όλων των πολιτών».

Ο υπουργός έδωσε, επίσης, έμφαση στο σημαντικό έργο που γίνεται για την οδική ασφάλεια και μάλιστα σημείωσε πως τους πρώτους 8 μήνες του έτους καταγράφεται μείωση στα θανατηφόρα ατυχήματα, στην Κρήτη, της τάξης του 43%. Ειδικότερα, το 2024 σημειώθηκαν 31 θανατηφόρα ατυχήματα και φέτος στο οκτάμηνο 18. «Στα δε Χανιά έχουμε ακόμη μεγαλύτερη μείωση στα θανατηφόρα ατυχήματα, σε ποσοστό 55% -11 πέρυσι και 5 φέτος. Στον ΒΟΑΚ, πέρυσι σημειώθηκαν 11 θανατηφόρα και φέτος στο 8μηνο μόλις 1. Αυτό είναι ελπιδοφόρο», είπε και εξήρε τη συνεργασία με την Περιφέρεια της Κρήτης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Χρυσοχοΐδης στα μισθολογικά των ενστόλων, καθώς, όπως σημείωσε: «μετά από πολλά χρόνια, οι αστυνομικοί θα έχουν πολύ σημαντικές αυξήσεις στο μισθολόγιό τους, με την καθιέρωση του επικινδύνου της εργασίας, την αύξηση των νυχτερινών και πλέον περνάμε σε μια γενναία μισθολογική αύξηση. Μόλις χθες καθιερώθηκε και το επίδομα διοίκησης στους αστυνομικούς που ηγούνται Μονάδων και Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι, λοιπόν, μία θετική εξέλιξη και καταγράφεται ως μια ακόμη ενίσχυση και του εισοδήματος, αλλά και της θέσης του Έλληνα αστυνομικού».

Σχετικά με την υποστελέχωση των Αστυνομικών Τμημάτων, ανακοίνωσε την ενίσχυση και την αναδιάρθρωση των ΤΑΕ. Όπως είπε «θα επικαιροποιήσουμε τον ρόλο και την αποστολή των ΤΑΕ, καθώς επίσης και των ΟΠΚΕ. Αυτές είναι οι δυνάμεις που θέλουμε να ενισχύσουμε. Τα αστυνομικά τμήματα κάνουν τη δουλειά τους, έχουν την επαφή με τον πολίτη, ασχολούνται με την κοινωνική αστυνόμευση, τα ζητήματα που άπτονται των λειτουργιών μιας πόλης. Συνεπώς, οι δυνάμεις οι μάχιμες, οι αξιόμαχες για την καταπολέμηση του εγκλήματος θα ενισχυθούν, θα εκσυγχρονιστούν και θα αποτελέσουν ξανά την αιχμή του δόρατος ενάντια στην εγκληματικότητα», κατέληξε.

Με την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου, ο υπουργός συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, το Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη και το Δήμαρχο Πλατανιά, Γιάννη Μαλανδράκη.

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