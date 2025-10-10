Χρηματιστήριο: Επιστροφή σε υψηλά έτους με 4Χ4 και +1,61% στην εβδομάδα

Με την τέταρτη συνεχόμενη ανοδική του συνεδρίαση έκλεισε την εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, που επανήλθε στο επίπεδο των 2.110 μονάδων.

Συγκεκριμένα, η συνεδρίαση της Παρασκευής (10/10) έκλεισε με άνοδο +0,58% στις 2.110,14 μονάδες. Ο τζίρος σε πολύ καλά επίπεδα άγγιξε τα 239 εκατ. ευρώ, με την έκθεση της Jefferies για την ελληνική αγορά να αποτελεί σημαντικό καύσιμο για τους επενδυτές.

Η Jefferies αναβάθμισε θεαματικά τη θέση της Ελλάδας στα διεθνή χαρτοφυλάκια, εντάσσοντας τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ σε αυτά, επισημαίνοντας ότι το ελληνικό χρηματιστήριο και οι τράπεζες πρωταγωνιστούν σε μια από τις πιο εντυπωσιακές οικονομικές μεταμορφώσεις της Ευρώπης.

Κάπως έτσι το ΧΑ κατέγραψε κέρδη (+1,61%) για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα και ο ΓΔ απέχει μόλις -0,75% από το υψηλό έτους των 2.126,18 μονάδων. Ο Οκτώβριος έχει κέρδη +3,73% ενώ στο έτος η άνοδος αγγίζει το +43,58%.

Στο ταμπλό, η ΕΥΡΩΒ είχε την καλύτερη απόδοση ανάμεσα στις τράπεζες, ενώ στον FTSE ξεχώρισε η Aegean με κέρδη 2,71%. Κέρδη άνω του 2% και για τα ΕΛΠΕ. Η ΔΕΗ σημείωσε νέα υψηλά με +1,72%, όπως και ο ΟΤΕ με +1,84%.

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