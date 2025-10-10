Η Wall Street ανακάμπτει παρά το πολιτικό αδιέξοδο στις ΗΠΑ - Νέο ρεκόρ για το Nasdaq

Σε θετικό έδαφος βρίσκονται οι βασικοί δείκτες στη Wall Street στο άνοιγμα της συνεδρίασης την Παρασκευή (10/10), καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα σημαντικά στοιχεία για το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά 0,85% στις 46.528,18 μονάδες, ο S&P 500 ανεβαίνει κατά 0,40% στις 6.761,90 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κινείται ανοδικά κατά 0,39%, σημειώνοντας νέο ρεκόρ, και διαμορφώνεται στις 23.114,04 μονάδες.

Η παράλυση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ εισήλθε στη δέκατη ημέρα της, έπειτα από την έβδομη αποτυχημένη προσπάθεια της Γερουσίας να εγκρίνει τις αντίπαλες προτάσεις για προσωρινή χρηματοδότηση που θα έβαζε τέλος στη διακοπή λειτουργίας. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις προόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών.

Μέσα σε αυτό το πολιτικό αδιέξοδο, οι επενδυτές στερούνται καταλυτών λόγω της έλλειψης οικονομικών δεδομένων, που δεν δημοσιεύονται εξαιτίας του κλεισίματος της κυβέρνησης. Οι ανακοινώσεις κερδών από εταιρείες όπως η Delta Air Lines και η PepsiCo έδειξαν ανθεκτική καταναλωτική ζήτηση, αλλά δεν στάθηκαν αρκετές για να διατηρήσουν το ράλι των μετοχών την Πέμπτη (9/10).

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις πιέσεις, ο S&P 500 και ο Nasdaq καταγράφουν εβδομαδιαία άνοδο 0,5% και 1,3% αντίστοιχα, ενώ ο Dow Jones εμφανίζει πτώση 0,5%. Η πτώση του Dow θα ήταν εντονότερη αν η Nvidia δεν είχε ανακτήσει δυναμική. Μετά τη δήλωση του CEO Jensen Huang στο CNBC ότι η ζήτηση για υπολογιστές «αυξήθηκε σημαντικά» φέτος, η μετοχή της εταιρείας ενισχύθηκε, σημειώνοντας κέρδη 2,6% από την αρχή του έτους.

«Οι αγορές προσπαθούν να εξισορροπήσουν ορισμένα πράγματα, επειδή κινούμαστε λίγο στα τυφλά λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης», δήλωσε ο Tom Lee της Fundstrat.

Η «εποχή» των εταιρικών αποτελεσμάτων αναμένεται να μπει σε πλήρη εξέλιξη την επόμενη εβδομάδα, με τις Citigroup και JPMorgan μεταξύ των τραπεζών που θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα τρίτου τριμήνου. Παράλληλα, τα στοιχεία για το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ αναμένεται να δημοσιευθούν αργότερα.