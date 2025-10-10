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Όμιλος Φάις: Η Harley-Davidson εγκαινίασε το νέο κατάστημα στο Κορωπί
Επιχειρήσεις
17:04 - 10 Οκτ 2025

Όμιλος Φάις: Η Harley-Davidson εγκαινίασε το νέο κατάστημα στο Κορωπί

Reporter.gr Newsroom
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Η Harley-Davidson, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φάις, ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου της καταστήματος στην Αττική, στη συμβολή των οδών Ηφαίστου 2 και λεωφόρου Ευελπίδων στο Κορωπί.

Το νέο κατάστημα, έκτασης 1.200 τ.μ., στεγάζει ολόκληρη την εμπειρία της Harley-Davidson — από τα τελευταία μοντέλα μοτοσικλετών έως αυθεντικά είδη ένδυσης και αξεσουάρ, καθώς και πλήρεις υπηρεσίες συνεργείου. Με μοντέρνο σχεδιασμό και αισθητική που αντικατοπτρίζει το πνεύμα της μάρκας, ο νέος χώρος συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία, προσφέροντας υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Όμιλος Φάις διαθέτει παρουσία σε έξι χώρες και χαρτοφυλάκιο άνω των 100 διεθνών brands. Με εμπειρία 45 ετών, συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά σε τομείς υψηλής ανάπτυξης, ενισχύοντας τη θέση του στις βασικές αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

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