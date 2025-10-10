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Content Marketing Awards 2025: Χρυσή Διάκριση για την καμπάνια του ΤΕΚΑ από την ένωση εταιρειών Choose–Stratcom
Επιχειρήσεις
17:01 - 10 Οκτ 2025

Content Marketing Awards 2025: Χρυσή Διάκριση για την καμπάνια του ΤΕΚΑ από την ένωση εταιρειών Choose–Stratcom

Reporter.gr Newsroom
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Το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία “Best Content Marketing Program | Best in Public Sector” κατέκτησε η ένωση εταιρειών Choose–Stratcom στα Content Marketing Awards 2025, για την καμπάνια  επικοινωνίας του ΤΕΚΑ (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης). H τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου στο Anais Club, από την Boussias events.  

Κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας αποτέλεσε το «ΤΕΚΑρέ το, σε συμφέρει!», το οποίο αποτύπωσε με δημιουργικό και κατανοητό τρόπο τη φιλοσοφία του νέου κεφαλαιοποιητικού συστήματος επικουρικής ασφάλισης. Για τη διάδοση του μηνύματος και του ουσιαστικού περιεχομένου της καμπάνιας αξιοποιήθηκε ένα από τα πιο δυναμικά εργαλεία επικοινωνίας με το νεανικό κοινό: οι content creators.

Επιλέχθηκαν πρόσωπα που ξεχωρίζουν για την επιχειρηματική τους δράση ή την επιρροή τους στον χώρο του mentoring και της επαγγελματικής καθοδήγησης, όπως οι Κωνσταντίνος Κίντζιος, Σπύρος Ανδριανός, Γιώργος Βαγιάτας, Χρήστος Καβαλλάρης και Business Review Greece. Πρόσωπα με αυθεντική φωνή, αξιόπιστα και επιδραστικά, που συνδέονται ουσιαστικά με το κοινό-στόχο ηλικίας 18-37 ετών. Μέσα από τη στρατηγική προσέγγιση και τη δημιουργική αξιοποίηση των μέσων, το μήνυμα του ΤΕΚΑ μεταφέρθηκε με τρόπο απλό, κατανοητό και ελκυστικό στο νεανικό κοινό, αναδεικνύοντας ότι το ΤΕΚΑ δίνει σε κάθε νέο εργαζόμενο τη δυνατότητα να «χτίσει» τη δική του επικουρική σύνταξη μέσω του ατομικού του κουμπαρά. Το νέο μοντέλο κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης εξασφαλίζει διαφάνεια, επενδυτικές αποδόσεις και την εγγύηση του κράτους για το σύνολο των εισφορών, αποτελώντας έτσι μια ασφαλή επένδυση στο μέλλον των νέων ανθρώπων.

Η χρυσή αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη δύναμη της ουσιαστικής και σύγχρονης επικοινωνίας, όταν συνδυάζει δημιουργικότητα, αυθεντικότητα και πραγματική σύνδεση με το κοινό. Ενώνοντας εμπειρία και τεχνογνωσία, η Choose και η Stratcom απέδειξαν έμπρακτα ότι ακόμη και τα πιο σύνθετα κοινωνικά μηνύματα μπορούν να παρουσιαστούν με τρόπο κατανοητό, θετικά αποδεκτό, και το κυριότερο, με περιεχόμενο ικανό να εμπνεύσει τις νέες γενιές να επενδύσουν στο μέλλον τους.

Η ομάδα των εταιρειών

Choose–Stratcom και του ΤΕΚΑ εργάστηκε με πάθος και στρατηγική, δημιουργώντας μια καμπάνια που απέδειξε πως ακόμη και τα θεσμικά θέματα μπορούν να παρουσιαστούν με ζωντανό και ενδιαφέρον τρόπο, όταν επικοινωνούνται με αυθεντικότητα και ουσιαστικό περιεχόμενο. Η συνεργασία με το ΤΕΚΑ και τους content creators υπήρξε καθοριστική, καθώς έδωσαν φωνή και δυναμική στο μήνυμα «ΤΕΚΑρέ το, σε συμφέρει!». Η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη δύναμη του περιεχομένου να αλλάζει αντιλήψεις, να εμπνέει και να κάνει πραγματικά τη διαφορά.

Λίγα λόγια για την Choose:

Η Choose είναι μια ελληνική εταιρεία με πορεία άνω των 20 ετών στον χώρο της επικοινωνίας, της διαφήμισης και της στρατηγικής συμβουλευτικής. Σήμερα δραστηριοποιείται μέσα από τρεις βασικούς άξονες: Επικοινωνία, Συμβουλευτική και Τεχνολογία, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που βοηθούν οργανισμούς και επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις προκλήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και να επιτυγχάνουν σταθερή ανάπτυξη. Αυτό που διαφοροποιεί την Choose είναι η ολιστική 360° προσέγγιση που εφαρμόζει. Με μια ομάδα περισσότερων από 120 εξειδικευμένων στελεχών, η εταιρεία αξιοποιεί τη βαθιά γνώση του ελληνικού κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος, συνδυάζοντας στρατηγική σκέψη, δημιουργικότητα και τεχνολογική καινοτομία. Με οδηγό τις αξίες της — Αξιοπιστία, Ευελιξία, Πάθος και Σεβασμό — η Choose σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις με πραγματικό και μετρήσιμο αντίκτυπο για τους πελάτες της.

Λίγα λόγια για τη Stratcom:

Η Stratcom είναι εταιρεία στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων με έδρα την Αθήνα και παρουσία 25 ετών στην αγορά. Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς της στρατηγικής συμβουλευτικής, της εταιρικής επικοινωνίας, της πολιτικής επικοινωνίας και των Public Affairs, των σχέσεων με τα ΜΜΕ, της στρατηγικής περιεχομένου, της διαχείρισης κρίσεων, του σχεδιασμού και υλοποίησης εκδηλώσεων. Έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς, επιμελητήρια και φορείς της Αυτοδιοίκησης. Έχει σχεδιάσει βραβευμένες εκστρατείες επικοινωνίας και έχει διαχειριστεί με επιτυχία απαιτητικά projects, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις ενός σύνθετου και διαρκώς εξελισσόμενου περιβάλλοντος. Με μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων επαγγελματιών, η Stratcom συνδυάζει στρατηγική σκέψη, δημιουργικότητα και καινοτομία, προσφέροντας λύσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη και δημιουργούν μακροχρόνια αξία για τους πελάτες της.

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