Πιέσεις στο ΧΑ με φόντο την αναδιάρθρωση του MSCI
Σχόλια Αγοράς
17:38 - 06 Νοε 2025

Πιέσεις στο ΧΑ με φόντο την αναδιάρθρωση του MSCI

Reporter.gr Newsroom
Με το βάρος της αναδιάρθρωσης του MSCI Greece Standard Index πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση στο ΧΑ την Πέμπτη (6/11), με τον ΓΔ να υποχωρεί ενδοσυνεδριακά έως τις 1993 μονάδες και να κλείνει τελικά στις 1998 -0,8% με υψηλό τζίρο στα 282 εκ. λόγω και των υψηλών συναλλαγών σε ΕΤΕ  55 εκ. και Metlen 34 εκ.

Σημαντικές απώλειες για την ΕΤΕ -4,4% μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων ενεαμήνου όπου κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις κι ενώ η διοίκηση επιβεβαίωσε την διανομή προμερίσματος ύψους 200 εκ. (0,219 ευρώ/μετοχή) και συνολική διανομή του 60% των κερδών τα οποία προβλέπονται κοντά στα 1,4 δις (κάτι που παραπέμπει σε συνολικό μέρισμα 0,92 ευρώ/μετοχή ή 7% περίπου στην τρέχουσα τιμή).

Βίοι αντίθετοι για τον ΤΙΤΑΝ +3,7% με σετ αποτελεσμάτων καλύτερο από τις εκτιμήσεις με τα έσοδα στα 2,01 δις (+1,4%) και κέρδη μειωμένα μεν στα 171 εκ. (-24%) αλλά σε συγκρίσιμη βάση αντίστοιχα με τα περσινά. Επίσης το cc ήταν σε πολύ θετικό κλίμα με βάση και τις επενδυτικές κινήσεις του ομίλου (M & A).

Οι εταιρίες του ομίλου Βιοχάλκο με την υποστήριξη και του MSCI κατέγραψαν υψηλά έτους με την ΒΙΟ +5,1% , την Cener +3,2% και την ΕΛΧΑ +0,8% , όπως και η ΔΕΗ πάνω από τα 16 ευρώ. Θετική εικόνα και στα ΕΛΠΕ +1,6%, ΜΠΕΛΑ +0,9% , όπως και η αντίδραση των επενδυτών στα μεγέθη ενεαμήνου της ΟΤΟΕΛ +1,6%, ανοδικό κλείσιμο για την ΕΥΡΩΒ +0,75% παρά την αποκοπή του προμερίσματος (0,047/μετοχή).

Συνεχίζονται οι πιέσεις στον ΟΠΑΠ -1,1% όπως και της Optima -2,1% από τα πρόσφατα υψηλά των 8,9 ευρώ.

Ικανοποιητική κινητικότητα και στην χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση με εταιρίες που παρουσιάστηκαν χθες στο Athex small cap να υπεραποδίδουν (ΙΝΛΙΦ +4,2%, ΠΕΡΦ +4,9% κα)

Δύο από τους διεθνείς οίκους που συνολικά είναι bearish για τις ευρωπαϊκές αγορές (BofA & JP Morgan) σε εκθέσεις τους συστήνουν αγορές στην ελληνική αγορά , έχοντας top pick τις ΔΕΗ & ΠΕΙΡ αντίστοιχα.

Οριακά χαμηλότερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, χωρίς σημαντικές μεταβολές και τα futures στις ΗΠΑ με τις θετικές εξελίξεις γύρω από το εγχώριο ενεργειακό μέτωπο – συμφωνίες αμερικανικών κολοσσών με ελληνικές εταιρίες και ουσιαστικό χρίσμα της χώρας ως βασικού ενεργειακού εταίρου στην περιοχή – να μην αποτιμώνται για την ώρα στο ΧΑ, τουλάχιστον στον βαθμό άμεσης ή έμμεσης εμπλοκής και ελληνικών εισηγμένων.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 18:30
